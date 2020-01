Six personnes de plus sont atteintes du virus mystérieux de la Chine – .

La pneumonie mystérieuse de la Chine continue de se propager, six autres cas confirmés de la maladie étant désormais signalés à Hong Kong. La maladie, qui a été attribuée à la ville chinoise de Wuhan, serait originaire des marchés des fruits de mer ou des environs, bien que l’on ne sache pas exactement comment elle a commencé.

Les six nouveaux cas apparus à Hong Kong comprenaient plusieurs jeunes enfants qui étaient revenus de Wuhan et présentaient de la fièvre et d’autres symptômes de type pneumonie. Tout cela semble assez rude, mais il y a en fait de bonnes nouvelles dans le dernier rapport du South China Morning Post.

La maladie serait une nouvelle souche du coronavirus, selon les autorités sanitaires chinoises. Il n’y a eu aucun rapport de décès liés aux infections, et il ne semble pas que l’épidémie soit particulièrement contagieuse. Néanmoins, les autorités chinoises surveillent les proches de ceux qui sont descendus avec la maladie afin de se propager sur de nouvelles infections si elles devaient survenir.

La bonne nouvelle est que bon nombre des cas suspects ont déjà été résolus, plus de 30 des 60 cas environ ayant été libérés. Les premiers symptômes comprennent des difficultés à respirer et des fièvres, mais les conditions s’améliorent rapidement après le traitement, selon les responsables de la santé.

Il n’y a eu aucun cas confirmé de transmission interhumaine, ce qui est une excellente nouvelle. Certaines des flambées les plus graves survenues en Chine, notamment des maladies comme la grippe aviaire, ont été des transmissions d’animaux à humains. Cette nouvelle maladie ne s’est pas propagée particulièrement rapidement, et les autorités chinoises travaillent à développer un test pour diagnostiquer le virus en quelques heures.

Pour le moment, il n’y a aucune raison de paniquer, même si vous vivez en Chine et que vous vous trouvez à proximité de la zone où les infections apparaissent. Nous allons garder les doigts croisés pour que la source de l’infection soit bientôt identifiée et que toute cette étrange saga puisse être résolue.

Source de l’image: Andy Wong / AP / Shutterstock

.