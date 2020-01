Skagen Falster 3 vs Falster 2: Quelles sont les différences et devez-vous mettre à niveau?

Améliorations importantes

Skagen Falster 3

Prédécesseur abordable

Skagen Falster 2

Si vous avez eu votre part de problèmes avec le Falster 2, il est plus que probable que le Falster 3 résoudra la plupart – sinon la totalité – d’entre eux. Il offre les mêmes fonctionnalités de base avec de meilleures performances, un boîtier plus grand, un haut-parleur intégré, etc.

295 $ chez Amazon

Avantages

Meilleures performances + stockage

Nouveau Snapdragon Wear 3100

Nouveaux modes de batterie intelligents

Taille de boîtier plus grande

Haut-parleur intégré

Le Falster 2 a réussi dans certains domaines clés mais a échoué dans d’autres. C’est une smartwatch solide, mais les performances tombent souvent à plat. Il peut gérer le suivi d’activité et d’autres fonctions de base, mais n’en attendez pas beaucoup plus.

149 $ chez Amazon

Avantages

Affichage clair et net

GPS embarqué

Google Pay

Surveillance de la fréquence cardiaque

Suivi d’activité

Les inconvénients

Durée de vie de la batterie médiocre

Laggy Snapdragon Wear 2100

Pas de haut-parleur intégré

Alors que le Skagen Falster 2 avait des points forts, les plus bas sont ceux qui ont collé à la plupart des utilisateurs. Les performances décalées semblaient être la plainte la plus courante, principalement en raison de l’ancien processeur Snapdragon Wear 2100. Les 512 Mo de mémoire décevants et 4 Go de stockage n’ont pas résolu ces problèmes. Last but not least, la batterie durerait un jour ou moins selon l’utilisation. Il n’y avait pas non plus plusieurs modes de batterie pour la faire durer plus longtemps. Sans oublier que vous devez attendre deux heures pour qu’il se recharge.

Si ces problèmes vous semblent familiers, vous serez soulagé de savoir que le Skagen Falster 3 a fait un travail incroyable pour les éliminer. Vous pouvez vous attendre à de meilleures performances avec le nouveau processeur Snapdragon Wear 3100, 1 Go de mémoire et 8 Go de stockage.

Bien que l’autonomie d’une journée soit toujours présente, vous disposez de plusieurs modes pour l’aider à se prolonger. La charge rapide est également arrivée, la montre atteignant 80% en seulement 50 minutes. Avons-nous mentionné qu’il y a aussi un haut-parleur intégré sur le Falster 3? Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses raisons valables d’envisager une mise à niveau malgré le prix élevé.

Conception similaire

Source: Android Central sur la photo: Skagen Falster 2

Si vous connaissez le Skagen Falster 2, vous savez qu’il s’agit d’offrir un design léger et minimaliste. Le boîtier modeste de 40 mm ne fait que 11 mm d’épaisseur et arbore un interchangeable de 20 mm disponible en maille de silicone, de cuir ou d’acier inoxydable. L’écran toujours allumé est coloré et net avec une navigation tactile transparente et une couronne rotative.

Le design n’est pas la seule chose similaire. Le Falster 2 et le Falster 3 sont équipés de nombreuses fonctionnalités de base, comme le GPS intégré, la surveillance de la fréquence cardiaque, Google Pay, le stockage et les commandes de musique, Google Assistant, le suivi de la condition physique et l’étanchéité. Ces deux smartwatches vous fournissent également un support de notification.

Falster 3

Falster 2

Afficher

AMOLED 1,3 pouces

OLED 1,2 pouces

Capteurs

Fréquence cardiaque, accéléromètre, altimètre, lumière ambiante, gyroscope

Fréquence cardiaque, lumière ambiante de l’accéléromètre, gyroscope

Connectivité

Bluetooth® Smart activé / 4.2 basse consommation

Bluetooth® Smart activé / 4.1 Low Energy

Résistance à l’eau

3 ATM

3 ATM

Vie de la batterie

1 jour et nouveaux modes intelligents

Un jour

GPS embarqué

✔️

✔️

Paiements NFC

✔️

✔️

Assistant Google

✔️

✔️

Bandes interchangeables

✔️

✔️

Haut-parleur intégré

✔️

❌

Snapdragon Wear 3100

✔️

❌

Le nouveau successeur reste fidèle aux éléments de conception élégants du Falster 2 avec quelques ajustements. À première vue, vous ne remarquerez peut-être pas de différence. Regardez à nouveau et vous verrez que le boîtier est plus grand cette fois-ci à 42 mm, ce que la plupart des utilisateurs apprécieront. Les cornes de montre sont également légèrement plus prononcées. Vous bénéficiez également de nouvelles options de bande élégantes, qui font 22 mm sur la nouvelle édition. Vous pouvez choisir parmi trois bandes, dont une maille en silicone bleu, une maille en acier gunmetal et un cuir marron enduit de silicone.

Performance améliorée

Source: Android Central sur la photo: Skagen Falster 3

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Falster 3 a fait le plus de progrès en termes de performances. Non seulement vous disposez du nouveau processeur Snapdragon Wear 3100 ainsi que d’une mémoire et d’un stockage améliorés, mais vous disposez également de plusieurs modes de batterie intelligents. Vous les reconnaîtrez peut-être dans les nouveaux modes qui étaient également disponibles sur les montres intelligentes Fossil Gen 5.

Le mode quotidien active les principaux capteurs, y compris l’affichage permanent, tandis que le mode batterie étendu désactive la plupart des capteurs, à l’exception de la fréquence cardiaque et des notifications. Vous disposez également d’un mode personnalisé, qui vous permet d’activer / désactiver tout capteur souhaité. Ensuite, il y a le mode temps seul moins populaire, qui ne donne que l’heure.

Une autre amélioration notable est la nouvelle fonction de charge rapide, qui permet à votre montre d’atteindre une charge de 80% en moins d’une heure. Vous disposez également d’un haut-parleur intégré, ce qui vous permet d’entendre les réponses de Google Assistant, les sons de notification, la musique et les appels téléphoniques sans que votre casque Bluetooth soit connecté.

Conclusion

L’essentiel ici est que le Skagen Falster 3 avait fait des progrès impressionnants dans les domaines qui en avaient le plus besoin. Ce n’est un secret pour personne que le plus gros reproche que la plupart des gens avaient à propos du Falster 2 était la performance, ce qui est assez important sur une smartwatch. Bien qu’une partie de cela puisse être attribuée à Wear OS, il n’y a aucun moyen de contourner le fait que la mémoire / stockage limitée et un processeur obsolète étaient également à blâmer. Le Falster 3 corrige cela et scelle l’affaire en proposant des modes de batterie intelligents, un haut-parleur intégré et un boîtier plus grand. En fin de compte, c’est une mise à niveau digne de ce nom.

Maintenant que le Falster 2 est disponible à un prix aussi attractif, les défauts ne semblent pas si graves. Cela est particulièrement vrai si vous êtes nouveau dans les montres connectées et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup lorsque vous débutez. Il gère toutes les bases avec facilité, y compris le suivi de la condition physique avec GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le stockage et les commandes de musique, Google Pay, etc. Ce n’est pas mauvais pour les débutants ou les acheteurs à petit budget, tant que vous pouvez gérer les performances du buggy. Cependant, si la question se résume à quelle est la meilleure option, le Falster 3 remporte ce tour par un coup de loin.

Améliorations importantes

Skagen Falster 3

Une mise à niveau intéressante

Le Falster 3 est peut-être dans le haut de gamme des prix des montres connectées, mais c’est pour une bonne raison. Toutes les améliorations que vous attendiez sont enfin arrivées. Vous aurez des modes de batterie intelligents, une charge rapide, de meilleures performances et un haut-parleur intégré.

Prédécesseur abordable

Skagen Falster 2

Grande smartwatch malgré quelques défauts

Bien que de nombreux utilisateurs se soient plaints du Falster 2, c’est toujours un choix solide pour certaines personnes. Si vous vous contentez du suivi de la condition physique, du GPS, de la surveillance de la fréquence cardiaque et de Google Pay, il s’agit d’une belle montre intelligente de démarrage à un prix raisonnable. Cela dit, préparez-vous à un certain retard.

