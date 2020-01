Skagen Falster 3 vs Skagen Falster: Quelles sont les différences et devez-vous mettre à niveau?

Une montre intelligente de génie

Skagen Faster 3

Un accessoire à la mode

Skagen Falster

Si vous attendez patiemment une montre intelligente de génie qui offrira de superbes performances, des modes de batterie intelligents et le plus récent processeur, vous adorerez tout ce que le Skagen Falster 3 a à offrir.

Avantages

Performance améliorée

Nouveau Snapdragon Wear 3100

Nouveau mode de batterie intelligent

Haut-parleur intégré et Google Pay

GPS et HRM embarqués

Ceux qui recherchent une montre intelligente très basique avec un design à la mode à un prix abordable peuvent être attirés par le Skagen Falster original. Ce n’est peut-être pas le modèle le plus récent, mais il est beau et ne cassera pas la banque.

Avantages

Design intemporel et minimaliste

Suivi d’activité

Assistant Google

Très abordable

Les inconvénients

Pas de GPS ou HRM

Manque de paiements NFC

Batterie et performances médiocres

Beaucoup de choses peuvent changer en deux ans, et c’est certainement le cas avec la gamme de montres intelligentes Falster de Skagen. Dire qu’il y a eu des améliorations importantes serait un euphémisme. Cela est particulièrement vrai lorsque vous comparez le premier Skagen Falster à la nouvelle troisième édition. S’il vous arrive de faire basculer l’original et que vous envisagez une mise à niveau, il est maintenant temps de le faire. Vous paierez pour cela, mais cela en vaudra la peine.

Le Falster original est toujours un accessoire à la mode qui est amusant à regarder, mais c’est à peu près aussi loin en termes de réalisations. Il manque de GPS, d’un capteur de fréquence cardiaque et de paiements NFC. La performance du buggy était la plus grande plainte de toutes – et à juste titre. Deux ans plus tard, nous avons le Skagen Falster 3. Cette montre intelligente de génie a réussi à résoudre tous ces problèmes et a été ajoutée à certains extras.

Une montre entièrement nouvelle

Skagen Falster

Bien que le design Skagen Falster ait toujours conservé le même look minimaliste, il y a eu quelques changements subtils au fil des ans. Par exemple, il y avait une frustration collective à l’omission d’une couronne tournante avec le modèle original. Maintenant, vous obtiendrez une couronne rotative ultra-lisse complétée par deux boutons latéraux qui peuvent être facilement personnalisés pour lancer votre application préférée.

La plupart des gens seront heureux de savoir que le Skagen Falster 3 a un boîtier en acier inoxydable de 42 mm, un peu comme l’original. Les bandes de 20 mm sont interchangeables et sont maintenant disponibles en plusieurs couleurs et matériaux, y compris le maillage en silicone bleu, le maillage en acier gunmetal et le cuir marron bicolore. Il s’agit d’un changement rafraîchissant par rapport aux options de bande Falster d’origine, qui comprenaient du cuir, du silicone et des mailles en acier inoxydable.

Skagen Falster 3

Skagen Falster

Taille de la valise

42 mm

42 mm

Capteurs

Fréquence cardiaque, accéléromètre, altimètre, lumière ambiante, gyroscope

Accéléromètre lumière ambiante, gyroscope

Connectivité

Bluetooth® Smart activé / 4.2 basse consommation

Bluetooth 4.1 LE

Résistance à l’eau

3 ATM

IP67, 1ATM

Vie de la batterie

1 jour et nouveaux modes intelligents

Un jour

GPS embarqué

✔️

❌

Paiements NFC

✔️

❌

Haut-parleur intégré

✔️

❌

Snapdragon Wear 3100

✔️

❌

Comme vous pouvez le voir, chaque marque manquée par le Falster d’origine a été gracieusement remplie par le nouveau Falster 3. Nous ne faisons pas seulement référence à un design plus moderne et à l’ajout d’une couronne rotative. Votre expérience de suivi de la forme physique sera exponentiellement meilleure grâce à l’ajout d’un émetteur de fréquence cardiaque et d’un GPS embarqué. Sans oublier que l’indice de résistance à l’eau s’est amélioré à 3 ATM.

En plus des fonctionnalités améliorées de suivi de la condition physique, vous pouvez également vous attendre à une expérience plus intelligente avec le Skagen Falster 3. Google Assistant est toujours agréable à avoir, mais c’est une déception lorsqu’il n’y a pas de haut-parleur et que vous êtes obligé de lire votre écran de montre intelligente . Eh bien, ce problème est également résolu avec cette nouvelle version. Un haut-parleur intégré signifie également que vous pourrez entendre de la musique, des sons de notification et des appels téléphoniques sur votre poignet sans avoir besoin d’un casque Bluetooth. Vous obtenez également Google Pay!

Skagen Falster 3

Vous devez admettre que ce sont jusqu’à présent quelques améliorations assez douces et qu’il y a encore plus à couvrir. Le Skagen Falster d’origine a échoué lamentablement avec la durée de vie de la batterie et les performances. Cela peut vraiment mettre un frein à l’expérience globale. Heureusement, le Falster 3 est livré avec une charge rapide afin que votre montre puisse atteindre une charge de 80% en 50 minutes.

Heureusement, vous aurez également de nouveaux modes de batterie intelligents. Le mode quotidien active certaines fonctionnalités, comme l’affichage permanent. Le mode étendu peut durer plusieurs jours sur une seule charge tout en bénéficiant de fonctionnalités principales telles que les notifications et le suivi de la fréquence cardiaque. Le mode personnalisé vous permet d’activer et de désactiver les capteurs comme vous le souhaitez. Enfin, il y a le mode temps seul, qui est assez explicite.

L’amélioration la plus importante est peut-être l’ajout tant attendu du Snapdragon Wear 3100. Avec le dernier processeur, vous aurez également 1 Go de mémoire et 8 Go de stockage. Il s’agit d’une bosse bien nécessaire des 512 Mo de RAM et du stockage de 4 Go du Falster d’origine. Inutile de dire que vous aurez des performances beaucoup plus fluides grâce à ces améliorations clés.

Dernières pensées

La réponse est simple. Si vous recherchez un portable vraiment génial qui servira à sa fin de montre intelligente, il est difficile de ne pas aimer le Skagen Falster 3. Il est loin du Falster d’origine. Vous pouvez désormais vous attendre à une expérience de montre intelligente complète avec GPS, surveillance de la fréquence cardiaque, Google Pay et de meilleures performances. C’est une fine pièce de technologie avec un design réfléchi pour aller avec. C’est le choix évident pour ceux qui veulent une montre intelligente qui peut tout faire.

Bien que le Falster original manque peut-être certains traits importants, c’est toujours un magnifique accessoire portable que les amateurs de mode apprécieront. Vous pouvez également obtenir un prix beaucoup plus bas maintenant. C’est une excellente montre pour ceux qui commencent à peine à porter des vêtements et qui ne veulent pas dépenser trop au début. N’attendez pas grand-chose et vous ne serez pas déçu.

Une montre intelligente de génie

Skagen Falster 3

L’étoile du spectacle

Skagen a voulu impressionner avec le Falster 3 et ce fut pour le moins un succès. Cette smartwatch de génie a rempli tous les blancs laissés par le Falster d’origine, puis certains.

Un accessoire à la mode

Skagen Falster

Une montre élégante mais pas grand chose d’autre

La chose la plus attrayante du Skagen Falster original est son prix réduit et son design élégant. En dehors de cela, cela n’apporte pas grand-chose, en particulier par rapport au nouveau Falster 3.

