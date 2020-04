Skype rivalise avec Zoom avec la nouvelle fonctionnalité “Meet Now” pour les appels vidéo sans application

Skype a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Meet Now qui n’oblige pas les utilisateurs à s’inscrire au service ou à télécharger l’application pour les appels vidéo. La nouvelle fonctionnalité semble être empruntée à la plateforme de vidéoconférence populaire Zoom, qui permet également aux utilisateurs de rejoindre des réunions via leur navigateur sans avoir à se connecter ou télécharger son application.

La nouvelle fonctionnalité de Skype fonctionne en générant un lien unique qui peut être partagé avec les participants de la conférence téléphonique. Si vous êtes l’organisateur de la réunion, vous pouvez inviter n’importe qui, même s’il n’est pas un utilisateur Skype.

Le lien unique ouvrira le client Web Skype sur Microsoft Edge ou Google Chrome. Ce sont les deux seuls navigateurs pris en charge pour le moment et vous n’avez rien à télécharger pour utiliser le client Web.

Ceux qui ont installé l’application Skype sur leurs appareils peuvent également rejoindre la réunion en tant que visiteurs même s’ils ne sont pas connectés à leurs comptes.

De plus, la fonctionnalité permettra aux participants d’utiliser tout le potentiel de Skype, y compris la possibilité d’enregistrer des appels, de flouter l’arrière-plan et de partager des écrans. Skype note qu’il conservera vos enregistrements d’appels jusqu’à 30 jours et les médias partagés encore plus longtemps.

À qui s’adresse-t-il et comment créer des liens de réunion Skype uniques?

La fonctionnalité Meet Now est parfaite lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes pour la première fois, sans avoir à partager votre identifiant Skype personnel. Il peut également être très utile pour des entretiens ou des conférences téléphoniques avec des membres de la famille qui n’utilisent généralement pas Skype.

Vous pouvez créer un lien de conférence Skype gratuit en visitant le site officiel ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton pour créer le lien unique, vous pouvez le partager en le copiant simplement et en l’envoyant aux autres participants. Vous avez également la possibilité de le partager via Gmail ou Outlook.