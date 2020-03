Slack déploie une refonte majeure au milieu de l’épidémie de coronavirus

En raison de la récente flambée du nouveau coronavirus, les gens du monde entier sont invités à travailler à domicile. En conséquence, beaucoup s’adaptent à un nouvel environnement de travail et à de nouveaux outils pour faciliter la collaboration avec les autres en dehors du bureau. Quel pourrait être le meilleur moment pour lancer un nouveau design amélioré pour l’une des meilleures applications de communication en milieu de travail?

Slack est utilisé par des millions de personnes dans le monde par les grandes entreprises pour les aider à travailler ensemble et à rester productives. Cependant, il a suscité certaines critiques concernant les fonctionnalités difficiles à trouver et une interface globale maladroite. Heureusement, l’objectif principal de la mise à jour était de simplifier la mise en page et de la rendre plus facile à utiliser. S’exprimant sur la mise à jour, le vice-président du design, Ethan Eismann, a déclaré: “le design de Slack était plus compliqué que nous ne le pensions vraiment.”

Nous voulons nous assurer qu’il est facile pour quiconque d’utiliser Slack. Il est important que Slack soit adaptable à la façon dont les gens travaillent.

Nous avons repris de nombreuses caractéristiques historiques et les avons réorganisées de manière à les rendre beaucoup plus visibles de la bonne manière et simples à utiliser. C’était vraiment l’objectif de ce processus.

La barre latérale est l’endroit où certaines des modifications les plus importantes ont été apportées, à commencer par les sections de la barre latérale, qui vous permettent de faire glisser et de déposer des messages, des canaux et des applications dans des groupes pliables pour mieux organiser votre espace de travail lorsque vous travaillez sur un projet. Le seul inconvénient est que cette nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs gratuits de Slack, uniquement pour ceux qui utilisent un forfait payant.

Le prochain changement le plus important que vous remarquerez probablement est le nouveau grand bouton de composition dans la barre latérale. En utilisant ce bouton, vous pourrez commencer rapidement à rédiger un message pour un DM ou un canal Slack spécifique depuis n’importe où dans Slack. Avant d’appuyer sur envoyer, il chargera même l’historique des messages correspondant dans la vue brouillon.

En parlant d’envoi d’un DM, Slack facilite désormais la recherche de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message avec une nouvelle section en haut intitulée “People”. Il y a aussi une section dédiée aux mentions et aux réactions, ce qui facilite le suivi de toutes les interactions de votre équipe vous impliquant. Auparavant, ils étaient tous cachés dans l’interface utilisateur, mais maintenant, vous pouvez y accéder plus rapidement et suivre tout plus facilement.

La navigation devrait également être considérablement améliorée puisque l’application a nettoyé la plupart des menus, des préférences et ajouté plus d’espace pour la rendre moins encombrée. La barre supérieure a également été actualisée, ajoutant des raccourcis pour basculer entre les canaux et les DM avec prise en charge des raccourcis clavier. Il y a même une nouvelle barre de recherche plus grande.

Les modifications commenceront à être déployées aujourd’hui sur les versions de bureau et Web de Slack. Il commencera avec de nouveaux utilisateurs et apparaîtra pour tout le monde dans les semaines à venir.

En parlant à The Verge, il a également été confirmé qu’une nouvelle version mobile de l’application était en préparation. Il comprendra des boutons pour la maison, des DM et des mentions en bas pour améliorer la navigation dans l’application. Cependant, il n’y a pas encore de calendrier sur le moment où nous pourrions le voir lancer, mais seulement que ce sera dans les semaines à venir.

