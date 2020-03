Slickwraps giflé avec un recours collectif après une violation de données

Slickwraps, fabricant de skins personnalisables pour téléphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils, a été violé le mois dernier par un chercheur en sécurité. Dans ses tentatives pour informer la société de ses problèmes de sécurité, une base de données d’informations sur les clients Slickwraps est devenue publique et Slickwraps fait maintenant face à un recours collectif pour négligence en matière de sécurité.

Le costume, Almeida et al. c. Slickwraps Inc., a été déposé le 12 mars devant le tribunal de district de l’Est de la Californie. Il affirme que Slickwraps “était bien conscient qu’il avait des mesures de sécurité des données laxistes et n’a absolument rien fait pour empêcher le type même d’incident de cybersécurité qui s’est produit”. Le dossier mentionne également que Slickwraps n’a pas de politique de confidentialité d’aucune sorte, ce qui n’est pas entièrement vrai – la politique de confidentialité est “Coming Soon”.

Étant donné que la plupart des tribunaux et autres installations gouvernementales fonctionnent dans une capacité limitée alors que l’épidémie de coronavirus reste une menace, il est probable que ce recours collectif sera lent. Néanmoins, ce serait bien de voir le recours collectif aller de l’avant – les entreprises qui s’en sortent avec des violations massives de données avec un peu plus qu’une tape sur le poignet (si cela) est trop courante.