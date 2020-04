Sling offre un tas de TV et de films gratuitement dès maintenant, aucune inscription requise (mise à jour: 7 nouvelles chaînes)

Pour aider à combattre l’ennui de rester à la maison, Sling TV vient de lancer une nouvelle promotion “Stay in & Sling”. C’est un nom dérisoire, mais cela signifie que vous pouvez regarder un tas d’émissions de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil Android, ce qui vous coûterait généralement de l’argent, mais pour l’instant, c’est gratuit. Les émissions incluent Hell’s Kitchen, Forensic Files et le classique 3rd Rock from the Sun, et vous pouvez également regarder la couverture en direct des actualités ABC.

Pour le vérifier, lancez simplement Sling TV dans votre navigateur, ou démarrez l’application Android et appuyez sur «Regarder la télévision gratuite». Vous remarquerez un nouveau “Stay in & SLING!” Onglet chargé de nombreuses émissions de télévision bingeable, de la réalité à la sitcom, avec quelques options inhabituelles pour un public plus large comme l’émission Annie Oakley des années 50 et l’émission télévisée de science-fiction classique médiocre / culte Lexx.

Sling propose également de nombreux films de liste B et C pour le streaming et des émissions pour enfants gratuites comme Adventure Time. (Je pense que je dois noter que le classique estimable et parfaitement rythmé Tartakovsky Samurai Jack est également disponible en streaming gratuitement.) Nous avons eu quelques difficultés à accéder aux émissions gratuites à partir de l’application Android TV en ce moment, mais elles ont été facilement diffusées à partir de à la fois le site de bureau et un téléphone Android. Le streaming Chromecast a également fonctionné.

Vous n’avez pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit, rendez-vous simplement sur watch.sling.tv dans votre navigateur ou lancez la dernière version de l’application Sling. Ce n’est pas la sélection la plus large, mais si vous n’avez pas le budget pour un service de streaming ou si vous êtes juste fatigué de ce qui est sur le pont chez Netflix, vous avez des options.

Contenu Fox

Les freebies en streaming de Sling se développent juste un jour après l’annonce initiale. Fox News et certains affiliés locaux de Fox ont rejoint le programme, offrant des flux gratuits aux Américains assis à la maison au nom de la distanciation sociale. Rendez-vous simplement sur watch.sling.tv pour démarrer le flux, aucune inscription requise. Remarque: la disponibilité de Fox dépend des licences de streaming existantes, de sorte que toutes les régions ne bénéficieront pas des nouvelles options.

Plus de trucs gratuits

Sling vient d’annoncer un autre tas de contenu gratuit pour son service:

Nouveau contenu gratuit

American Heroes Channel

Chaîne de cuisine

Destination Amérique

Découverte en Español

Réseau de bricolage

Grand pays américain

Science Channel

C’est en plus des autres contenus / chaînes gratuits ajoutés au cours des deux dernières semaines:

ABC News Live

FOX News (aperçu gratuit – quoi que cela signifie)

Affiliés locaux de FOX dans 18 marchés (aperçu gratuit – quoi que cela signifie)

Cheddar News (aperçu gratuit – quoi que cela signifie)

19 autres chaînes d’information internationales (aperçu gratuit – quoi que cela signifie)

BUZZR

Cinémoi

DOGTV

Échantillonneur EPIX

Kabillion

Grokker

Todo Noticias

Milenio Televisión

PlayKids

RÉVOLTE

Beaucoup d’entre eux ne sont que des aperçus, disponibles juste pour un temps limité (probablement aussi longtemps qu’il dispose de droits de diffusion en continu ou exécute la promotion Stay in & Sling), mais c’est une chose de plus à s’énerver à la maison lorsque vous manquez de contenu – et c’est tout est gratuit.

SLING TV LANCE “STAY IN & SLING!” – UNE INITIATIVE POUR FOURNIR DES NOUVELLES ET DES DIVERTISSEMENTS GRATUITS EN TANT QUE GRAPPLES NATIONAUX AVEC ÉPIDÉMIE

– Présente ABC News Live et sa couverture continue de la crise COVID-19

– Enfants à la demande, style de vie, divertissement diffusé sans frais

– Disponible sur sling.com sur les navigateurs Web populaires et sur les appareils Roku, Android et Amazon

ENGLEWOOD, Colorado, 18 mars 2020 – SLING TV a lancé aujourd’hui “Stay in & SLING !,” une initiative visant à fournir aux Américains un accès gratuit aux informations et aux divertissements, alors que le pays est confronté à la crise COVID-19. SLING TV propose des actualités, ainsi que des milliers d’émissions et de films pour toute la famille, sans aucun compte SLING TV payant.

“Pour rester informés en ces temps incertains, les Américains ont besoin d’accéder à des informations provenant de sources fiables”, a déclaré Warren Schlichting, président du groupe, SLING TV. “Avec de nombreux Américains se trouvant chez eux, nous avons la possibilité d’utiliser notre plateforme pour les aider à faire face à cette situation en évolution rapide.”

L’expérience gratuite de SLING TV comprend actuellement des nouvelles de ABC News Live, une chaîne de nouvelles vidéo en continu 24h / 24 et 7j / 7 pour les dernières nouvelles et les événements en direct. De plus, SLING TV propose des milliers de films et d’émissions adaptés aux enfants et aux familles.

Comment accéder à l’expérience SLING TV Free

L’expérience gratuite de SLING TV est disponible via un simple téléchargement d’application sur un appareil Roku, Amazon ou Android, ou en visitant sling.com sur un navigateur Chrome, Safari ou Edge et en suivant les instructions sur l’écran d’accueil.

Les abonnés actuels de SLING TV peuvent accéder au contenu gratuit de SLING TV dans l’interface utilisateur sur n’importe quel appareil compatible SLING TV, sans modifier leur abonnement.

Pour les clients qui veulent notre meilleur service de nouvelles, SLING Blue, SLING TV offre aux nouveaux clients leur premier mois pour 20 $ (10 $ de rabais pour le premier mois). En plus de son contenu gratuit disponible, SLING TV propose une variété de chaînes les plus populaires d’aujourd’hui, y compris ., FOX News et MSNBC, via ses services de base, SLING Orange et SLING Blue, à partir de 30 $ par mois.