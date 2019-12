Sling TV économique ajoute Fox News, MSNBC et une augmentation de prix de 5 $ pour tous les clients

Joyeuses fêtes de Sling TV! Le service de streaming TV en direct axé sur la valeur ajoute plus de chaînes d'actualités à l'un de ses plans à partir d'aujourd'hui. Les abonnés de Sling TV, y compris les clients existants, verront également une augmentation de 5 $ / mois sur tous les plans dans le cadre du changement. Sling explique pourquoi:

Depuis que nous avons lancé Sling TV en 2015, nous nous sommes engagés à fournir les émissions, les films et les sports que vous aimez à une juste valeur, et nous proposons toujours des packs maigres à un prix que vous ne pouvez pas obtenir avec le câble. Sling n'est pas propriétaire des réseaux que vous regardez – nous devons payer les programmeurs pour leurs chaînes afin que nous puissions vous les fournir, et le prix de la programmation a augmenté. Malheureusement, nous devons partager ces hausses de prix avec vous, afin que nous puissions continuer à vous offrir la même expérience formidable que vous attendez de Sling.

La hausse des prix signifie que les plans de service Blue et Orange commenceront désormais à 30 $ / mois chacun. Sling divise les chaînes par des plans pour rendre l'accès plus abordable. Les abonnés qui veulent toutes les chaînes peuvent s'abonner à des plans à un nouveau prix de 45 $ / mois.

Sling TV ajoute que l'augmentation de prix est la première pour le plan Blue depuis son lancement il y a quatre ans et la première pour le plan Orange depuis juin 2018. Pendant cette période, de nouvelles chaînes et fonctionnalités, dont Cloud DVR Free, ont été ajoutées au service.

Pour les abonnés de Sling Blue, les nouvelles chaînes d'information incluent la diffusion en direct de FOX News, MSNBC et HNN de CNN. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités, les canaux et les changements de prix.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple:

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=Yw9SmFi0nOU [/ intégré]