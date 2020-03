Smart Plug Mini compatible Meross HomeKit maintenant disponible

Quelques jours seulement après qu’Apple ait révélé son existence via une mise à jour de la page des accessoires HomeKit, le Meross MSS110HK Smart Plug Mini est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. La prise miniature, actuellement disponible en pack de 2, n’est que le deuxième accessoire HomeKit de la société.

Meross est entré dans l’arène HomeKit à la fin de l’année dernière avec sa prise extérieure intelligente MSS620HK, qui offre des prises doubles pour environ la moitié du prix de son concurrent le plus proche. La dernière prise intelligente est destinée à l’intérieur et sa conception compacte permet d’en utiliser 2 dans la même prise.

La taille compacte vous permet d’empiler deux Mini Smart Plugs dans la même prise.

Allumez / éteignez les appareils de n’importe où à tout moment avec votre application Meross.

Maximum 15 ampères et 15 A x 120 V = 1800 watts d’appareils autorisés aux États-Unis / CA / JP.

Fonctionne avec Apple HomeKit *, Amazon Alexa, Google Assistant, Line Clova, SmartThings et IFTTT.

Créez des programmes d’activation / désactivation ou définissez la routine de minuterie d’arrêt automatique pour qu’elle fonctionne automatiquement.

Fonctionne avec le WiFi que vous avez déjà. Aucun hub requis.

En plus de la prise en charge de HomeKit, le MS1110HK fonctionne avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google via Wi-Fi sans hub. Puisqu’il fonctionne sans hub, Meross note que pour contrôler la prise à distance, un hub HomeKit tel qu’une Apple TV ou HomePod est requis.

