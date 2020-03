Snapseed est toujours vivant, obtient sa première mise à jour depuis 2018 (téléchargement APK) (mise à jour: première version 64 bits)

Quand il s’agit de tuer des projets infructueux, Google est impitoyable. La société s’est débarrassée de sa plate-forme de médias sociaux mourante Google+ et de sa boîte de réception alternative Gmail bien-aimée mais superflue, et elle est en train de tuer Play Music. Nous craignions que Snapseed ne connaisse le même sort, car l’application n’a pas vu de nouvelle version depuis 2018, mais cela a changé juste aujourd’hui: la toute nouvelle version 2.19.1 a fait surface sur le Play Store, bien qu’elle n’apporte qu’un bug corrections.

Le journal des modifications du Play Store indique qu’il y a un nouveau mode de thème sombre dans les paramètres, mais ce n’est pas vraiment nouveau – il existe depuis 2018. Nous soupçonnions d’abord que cela pourrait signifier que l’application prend désormais en charge le mode sombre à l’échelle du système Android 10, mais l’application ne fonctionne toujours pas. ‘t respectent les changements du tout. Cela laisse une nouvelle chose: les corrections de bugs.

Nous avons surveillé l’état de la mise à jour de Snapseed au cours de la dernière année et avons contacté Google pour lui demander ce qu’il prévoyait de faire. On nous a dit que les développeurs travaillaient sur des mises à jour depuis 2019, envisageant d’ajouter un support RAW amélioré et de maintenir la compatibilité avec les derniers appareils. Ce ne sont pas vraiment des fonctionnalités tueuses qui font passer l’application au niveau supérieur, mais au moins Google semble toujours y être attaché. Même s’il n’y a pas de changements face à l’utilisateur dans cette version 2.19.1, nous pouvons supposer que l’application restera fonctionnelle sur les derniers téléphones et les versions d’Android dans un avenir prévisible.

Consultez le Play Store pour voir si la mise à jour vers la version 2.19.1 est déjà disponible pour vous. Vous pouvez également le télécharger sur APK Mirror. Espérons que nous verrons bientôt des changements plus intéressants dans l’application, comme le mode sombre automatique et les améliorations RAW promises.

Première version 64 bits

Il nous a été signalé sur Twitter qu’il y a en fait une nouveauté en dehors des corrections de bugs. La version 2.19.1 est la première version Snapseed à venir en tant qu’APK 64 bits. Cela pourrait rendre l’application légèrement plus rapide sur les téléphones récents, et cela aide également à la pérenniser au cas où Google déciderait de déconseiller la prise en charge 32 bits sur Android.