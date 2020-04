Sobre mais non découragé, Apple fournit les produits dont nous avons besoin

Avec leadership et détermination, Apple continue de fournir des outils modernes à utiliser dans notre travail quotidien. Après tout, les ordinateurs et les téléphones sont essentiels à notre économie: éducation, science, recherche, gouvernement et entreprises dans la lutte contre la pandémie. Et aussi pour nos jeux et divertissements si nécessaires à la santé mentale.

Voyons ce que fait Apple.

Débris de nouvelles de la semaine

• De nouveaux iMacs arrivent. Les tendances numériques redimensionnent les choses. “IMac 2020: tout ce que nous savons de la mise à jour de cette année jusqu’à présent.” Discused: date de sortie, écrans, mini-LED, lunettes, processeurs Comet Lake, etc.

• D’après mes brèves notes, en pensant à l’iPhone SE de 2e génération, les principaux facteurs de coût d’un iPhone sont l’affichage, l’identification faciale et le système de caméra. Cult of Mac va plus en détail. “Comment Apple a rendu l’iPhone SE 2020 si bon marché.”

• À la lumière de cela, comment la caméra iPhone SE de 2e génération s’empile-t-elle? Voici une bonne analyse de CNET: “Les spécifications de la caméra de l’iPhone SE tiennent tête à celles de l’iPhone 11 Pro, à moitié prix”.

• Il y a eu des rumeurs selon lesquelles des problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient retarder l’iPhone 12. Mais voici une contre-indication solide. “TSMC donne plus de preuves que l’iPhone 12 sera prêt pour la fin de cette année.”

Pour prouver davantage que l’iPhone 12 de cette année fera ses débuts à temps, le fabricant de puces Apple TSMC affirme que ses puces de 5 nanomètres sont déjà en production de volume et avec des taux de rendement satisfaisants. TSMC prévoit une «rampe très rapide et fluide» de ces puces au cours du second semestre. La rumeur court que ce seront les puces utilisées dans le nouvel iPhone 12.

• Et à quoi pourrait ressembler la gamme iPhone 12? Chez Bloomberg, Mark Gurman et Debby Wu pensent qu’il pourrait y avoir «jusqu’à quatre nouveaux modèles».

Les successeurs de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max de cette année seront rejoints par deux modèles bas de gamme pour remplacer l’iPhone 11. Au moins les deux appareils haut de gamme auront des bords plats en acier inoxydable au lieu de la conception incurvée actuelle. comme des coins plus arrondis comme l’iPad Pro introduit en 2018.

Quoi qu’il en soit, Apple reste à la vitesse supérieure lorsqu’il s’agit de nous fournir des outils modernes pour le travail et le jeu essentiel. Éloges pour les hommes et les femmes d’Apple et les fournisseurs.

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

