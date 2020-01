SoftBank aime ce que Bear Robotics a au menu

SoftBank a parié un changement de poche (selon les normes SoftBank) sur une entreprise de robotique spécialisée dans la restauration. TechCrunch a récemment rencontré le PDG de Bear Robotics, John Ha, dont la société vient de terminer un cycle de financement de série A qui s’est terminé par un investissement de 32 millions de dollars, dirigé par SoftBank. TechCrunch note que SoftBank a également récemment investi massivement dans la société de robotique Berkshire Gray, un fabricant de robots d’entrepôt qui a levé 263 millions de dollars en financement de série B.

Plutôt que de remplacer les serveurs humains, Ha voit le droïde du serveur Bear Robotics, nommé Penny, comme un assistant qui réduira la quantité de travail que les humains doivent effectuer. Les versions actuelles du robot ne parlent pas beaucoup ou n’ont pas de personnalité, elles livrent simplement jusqu’à trois plateaux de nourriture.

“C’est une technologie autonome qui a été adoptée pour l’espace intérieur, donc elle peut naviguer en toute sécurité du point A au point B. Un serveur met la nourriture sur Penny, et il trouve un moyen de se mettre à table … Nous avons également devait s’assurer que les roues n’accumulent pas de déchets alimentaires, car cela causerait des problèmes avec le service de santé. ” – John Ha, PDG Bear Robotics

Bear Robotics teste actuellement le robot dans les restaurants, les casinos et certaines maisons, et Ha prévoit d’ajouter des maisons de soins infirmiers à la liste cible à l’avenir. Penny sera louée à des établissements, non vendue, et nécessitera un engagement d’abonnement au service “gants blancs” qui comprend la maintenance et le support. Ainsi commence l’ère du robot en tant que service (RaaS), bien que payer un serveur un taux mensuel qui comprend la maintenance ressemble étrangement au paiement d’un salaire avec une assurance maladie, sauf que l’argent va à un robot.

