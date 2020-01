Solar Orbiter de l’ESA s’apprête à se rapprocher le plus du soleil

La mission Solar Orbiter dirigée par l’ESA est prête à décoller de Cape Canaveral en Floride au début de février de cette année. Ce serait une mission historique pour l’Agence spatiale européenne car une fois déployé avec succès, le Solar Orbiter deviendra le vaisseau spatial européen le plus proche du soleil.

Solar Orbiter sera lancé sur la fusée Atlas V 411, fournie par la NASA et fonctionnera en tandem avec la sonde solaire Parker de la NASA qui a été déployée le 12 août 2018. La sonde solaire Parker continuera à rester le vaisseau spatial le plus proche du soleil.

Solar Orbiter avec une charge utile plus élevée (composée de 10 instruments à la pointe de la technologie) tentera d’étudier les causes du vent solaire, la génération du champ magnétique dans le soleil et sa propagation dans l’espace, ainsi que de comprendre l’espace volatil météo causée par le soleil.

Le vaisseau spatial européen devrait capturer des images à haute résolution des pôles solaires, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Il tentera d’étudier l’impact du changement de polarité du champ magnétique solaire sur les pôles solaires. Pour atteindre une orbite elliptique plus proche des pôles du soleil, le Solar Orbiter utilisera des sauts de gravité assistés par la Terre et Vénus.

À son approche la plus proche, Solar Orbiter serait plus proche du soleil que de la planète Mercure. Pour faire face à la chaleur extrême que le vaisseau spatial rencontrera, un écran thermique en titane a été installé qui peut résister à des températures comprises entre 500 et 520 degrés Celsius. La plupart des instruments sont placés à l’ombre du bouclier thermique.

Le lancement est prévu à 5 h 15 HEC le 8 février 2020 (23 h 15 HNE le 7 février). Des mises à jour en direct seront disponibles sur les plateformes de médias sociaux et le site Web de l’ESA.