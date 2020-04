Solution de contournement, Google partage un plan à long terme)

Cette histoire a été initialement publiée 2020/04/09

9 h 50 HAP le 9 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/10

3 h 15 PDTA 10 avril 2020.

Il y a plusieurs semaines, Google a déployé une modification dans Drive qui vous permet de créer des raccourcis vers des fichiers et des dossiers. La fonctionnalité était en test depuis août 2019 et son objectif est de vous aider à mieux organiser les fichiers et dossiers partagés sans les dupliquer, ce qui vous permet d’économiser du stockage et de réduire la redondance et la confusion lorsque vous déplacez des objets. Cependant, cette amélioration apparemment bénigne a complètement ruiné les dossiers partagés pour quiconque synchronise Drive localement avec son PC ou Mac.

Seuls les dossiers nouvellement partagés sont affectés, pour l’instant

La régression des fonctionnalités n’est pas encore visible si vous travaillez avec des dossiers qui ont déjà été partagés et organisés. Donc, si votre famille, votre groupe d’amis, votre équipe ou votre entreprise utilise déjà certains dossiers partagés, ils ne seront pas affectés avant septembre 2020 – la date à laquelle les dossiers et fichiers partagés seront automatiquement basculés en raccourcis pour tout le monde sauf le propriétaire d’origine.

Ce sursis temporaire est probablement la raison pour laquelle beaucoup d’entre nous n’ont pas remarqué le changement. Pour le voir en action, vous devez essayer de partager un fichier ou un dossier maintenant. Du côté de l’expéditeur, rien ne change, mais du côté du destinataire, les choses sont complètement différentes de ce qu’elles étaient.

Cet article et les modifications qu’il décrit s’appliquent aux personnes utilisant Google Drive et les dossiers partagés, que ce soit sur des comptes Google personnels ou sur G Suite. Cependant, si vous êtes un utilisateur de G Suite, Google recommande quelque chose de complètement différent des fichiers et dossiers partagés de base, et qui ne devrait pas être affecté par ce changement: disques partagés et flux de fichiers Drive. Le flux de fichiers peut être plus fastidieux à déployer, mais il présente des avantages par rapport à Backup & Sync et est mieux adapté à un environnement professionnel. Vous pouvez obtenir une brève explication des avantages de cette discussion que j’ai eue avec realtestman dans notre section de commentaires ci-dessous.

Qu’est-ce qui change sur le Web

Sur le Web, le passage aux raccourcis est simplement esthétique du point de vue de l’utilisateur. Tant que vous êtes en ligne, cliquer sur un fichier ou un dossier reçu les ouvre comme vous en avez l’habitude. Pourtant:

l’option de les “déplacer” sur notre Drive est grisée

l’option “Ajouter au lecteur” est désormais “Ajouter un raccourci vers le lecteur”

les faire glisser et les déposer sur votre Drive crée également un raccourci.

Modifier: si vous mettez en surbrillance le fichier et tapez Shift + Z sur votre clavier, vous devriez avoir l’ancienne option pour le déplacer vers votre Drive. Voir la note de mise à jour à la fin de l’article.

Haut: “Déplacer” ou “Ajouter” dans Drive n’est plus possible. Vous ne pouvez ajouter qu’un raccourci. Bas: Même le glisser-déposer crée des raccourcis.

Lorsqu’elles se trouvent dans votre Drive, les icônes comportent une flèche de raccourci pour les différencier des fichiers et dossiers que vous possédez.

L’avantage ici est que vous pouvez créer autant de raccourcis que vous le souhaitez, afin que vous puissiez accéder rapidement à un fichier ou un dossier partagé à partir de plusieurs endroits dans votre Drive sans les dupliquer. Quiconque apprécie la hiérarchie et l’organisation adorera cela. La propriété des fichiers est également plus claire du côté de Google: un fichier, un propriétaire, un emplacement. Moins de problèmes de synchronisation, moins de bugs lorsque les gens font des modifications de leur côté. D’après la documentation de l’entreprise, cet aspect semble être le principal facteur de motivation du changement.

Effets secondaires intéressants

Le fichier unique équivaut à une équation d’emplacement d’origine oblige les utilisateurs de Drive à ajuster leur façon de penser au partage et au déplacement des objets. Par exemple, ce sont deux conséquences qui ont du sens dans ce nouveau paradigme, mais auxquelles vous n’avez jamais pensé auparavant:

Si vous êtes le propriétaire d’un fichier dans Drive et que vous le déplacez de votre Drive vers un dossier partagé où vous êtes un destinataire (et non le propriétaire), ce fichier ne sera plus le vôtre sera toujours le vôtre, mais il ne sera pas enregistré dans votre Drive. Vous contrôlez toujours les privilèges d’accès et pouvez le déplacer, et si le propriétaire du dossier partagé supprime ce dossier, votre fichier est rapatrié sur votre Drive.

Si le propriétaire d’un dossier partagé vous a accordé le privilège de déplacer des éléments et que vous déplacez un fichier du dossier partagé vers votre Drive, les personnes avec lesquelles il est partagé n’y auront plus accès. Le fichier n’obéit plus à la règle de partage depuis son dossier parent car il n’est plus là.

Drive vous en avertira, mais vous pouvez cliquer sans lire l’avertissement ni réaliser ce que cela signifie.

Comment cela se traduit sur votre ordinateur

Pensez maintenant aux fichiers et dossiers que vous choisissez de synchroniser localement avec votre ordinateur. Si vous avez un PC ou un Mac, vous utilisez probablement la sauvegarde et la synchronisation de Google pour rendre une partie ou la totalité de votre Drive directement accessible depuis votre navigateur de fichiers.

Avec les raccourcis, les fichiers de type Google (comme Google Docs, Sheets, Slides) et les fichiers non de type Google ne sont pas affectés lors de la synchronisation locale. Les premiers nécessitent que vous soyez en ligne, qu’il s’agisse d’un fichier approprié ou d’un raccourci, et les seconds sont synchronisés même s’ils sont des raccourcis.

Le dernier point doit être clarifié davantage car il m’a surpris. Supposons que quelqu’un ait partagé avec moi un fichier “Shared Excel.xlsx”. Depuis le site Web de Google Drive, j’ai créé un raccourci pour ce fichier dans mon Drive. J’ai ensuite ouvert le dossier Drive sur mon PC et j’ai vu que le fichier était entièrement synchronisé, non pas comme un raccourci, mais dans son intégralité. C’était étonnamment agréable. Pour être sûr, j’ai désactivé l’accès à Internet et ouvert le fichier. Tout fonctionnait. Toutes les modifications que j’ai apportées ont été synchronisées une fois que je suis revenu en ligne.

Fin du destinataire: Excel partagé (fichier complet), Google Doc (raccourci, peu importe) et dossier (raccourci).

Les dossiers sont ruinés

Cependant, regardez ce dossier reçu. Il s’agit d’un simple lien .gshortcut. Je ne peux pas l’ouvrir comme n’importe quel autre dossier, je ne peux pas regarder à l’intérieur, je ne peux rien synchroniser dedans.

Si je me déconnecte et essaie de l’ouvrir, je suis frappé par le dino de Chrome. Je n’ai aucun accès à quoi que ce soit dedans. Le fait qu’il apparaisse comme un raccourci partagé dans mon navigateur de fichiers est tout ce que j’en retire. C’est à peine un rappel qu’il y a un dossier, quelque part, que quelqu’un a partagé avec moi.

Lorsque je suis hors ligne, voici ce que je vois du dossier partagé.

Notez que cela se produit même si la sauvegarde et la synchronisation sont configurées pour tout synchroniser sur mon PC. Il n’y a aucun paramètre pour synchroniser les dossiers partagés, et même si je passe à “Synchroniser uniquement ces dossiers”, le dossier de raccourcis n’apparaît pas dans la liste. Il n’est tout simplement pas reconnu comme un dossier. Tout le problème disparaîtrait s’il l’était.

Imaginez maintenant que vous êtes membre d’une famille, d’une petite équipe ou de tout groupe qui s’appuie sur des dossiers partagés dans Google Drive. Le propriétaire d’un dossier continue comme d’habitude, tout le monde:

doit être en ligne pour voir ce qu’il y a dans le dossier et quelles modifications d’autres utilisateurs ont apportées

ne peut pas avoir les fichiers à l’intérieur du dossier synchronisés automatiquement en arrière-plan sur leur ordinateur, donc ils n’ont pas un accès facile à la dernière version

doit télécharger manuellement tout fichier non de type Google à chaque fois pour le visualiser ou le modifier, puis le télécharger à nouveau (les fichiers de type Google ne sont pas affectés car ils sont modifiés en direct)

doit se rendre sur le site Web de Drive pour déplacer un fichier local de son ordinateur dans le dossier partagé – ils ne peuvent pas le faire à partir de leur navigateur de fichiers, ce qui était possible avant

doit également se rendre sur le site Web Drive pour déplacer un fichier Drive qu’ils possèdent dans ce dossier partagé. Mais lorsque les modifications se synchronisent localement sur leur ordinateur, ce fichier, qui se trouvait sur leur machine, a disparu, pouf, supprimé. Il n’est accessible qu’à partir de ce raccourci du dossier dang. Sur le Web, il est clair qu’ils sont toujours propriétaires, mais localement, cela n’a pas très peu d’importance car le fichier appartient désormais à une autre structure. Modifier: Voir la section “Effets secondaires intéressants” ci-dessus pour plus d’informations.

En moins de mots, l’accès local aux dossiers est complètement nerf.

C’est ahurissant. Aucun autre service de stockage en nuage et application de synchronisation ne fait les choses de cette façon, à ma connaissance. Dropbox, One Drive et d’autres traitent simplement les dossiers comme des dossiers. Ce qui se trouve à l’intérieur apparaît sur votre ordinateur, que vous soyez propriétaire ou destinataire. Synchronisation de toutes les modifications. Tout est accessible hors ligne.

Solution fastidieuse … et même pas

Le seul moyen que j’ai trouvé pour contourner cette limitation de dossier partagé sur mon PC était d’ouvrir le dossier dans Google Drive Web et de créer des raccourcis individuels pour chaque fichier à l’intérieur de mon Drive. De cette façon, je traite des raccourcis vers des fichiers et non des dossiers, qui sont plus cléments comme je l’ai expliqué plus tôt avec l’histoire “Shared Excel.xlsx”. Edit: Google recommande même cela comme une “alternative” dans sa documentation.

Le problème avec cette solution de contournement, en plus de la difficulté de recréer la structure de dossier partagée initiale de votre côté avec des raccourcis de fichiers individuels, est que tous les fichiers ajoutés ultérieurement par quelqu’un (propriétaire, moi ou d’autres personnes) ne se synchroniseront pas et tout changement de structure de dossier ne sera pas synchronisé. Je devrais aller vérifier les choses de temps en temps pour m’assurer de ne rien manquer.

Chrome OS et Android ne sont généralement pas affectés

Chrome OS n’a qu’une seule limitation

J’ai testé les mêmes fichiers et dossiers partagés sur mon Pixelbook et j’ai remarqué que les choses restent en grande partie les mêmes. Je peux toujours ouvrir des raccourcis de dossiers partagés et voir leur contenu sans être redirigé vers Drive sur le Web.

Haut: Dossier et fichiers partagés dans mon Drive. Bas: Ouverture du raccourci du dossier partagé pour voir son contenu.

Je peux également rendre tout disponible hors connexion, à l’exception des fichiers de type Google (Docs, Sheets, Slides). Cela inclut également les dossiers. Cependant, il y a une restriction: je ne peux pas déplacer un fichier de mon Drive ou de mon ordinateur vers le raccourci du dossier partagé. Auparavant, cela était possible avec des dossiers partagés réguliers. Je dois accéder à Drive sur le Web pour télécharger n’importe quel fichier dans ce dossier partagé.

Haut: Rendre un dossier disponible hors ligne. Bas: Impossible de déplacer un fichier vers un raccourci de dossier partagé.

Enfin, si j’essaie de déplacer un fichier de l’intérieur d’un dossier partagé vers mon Drive, il crée une copie et conserve l’original. Vous vous souvenez peut-être que sur le Web, cela me permet de le déplacer mais m’avertit que je suis sur le point de retirer l’accès à d’autres personnes.

Shush … Android vous permet toujours de déplacer correctement les dossiers partagés

Ce n’est plus un secret, mais si vous voulez éviter cette bêtise pour les prochains mois jusqu’en septembre 2020, alors j’ai un petit conseil pour vous. Déplacer correctement les dossiers partagés vers votre Google Drive est toujours possible dans l’application Android. J’utilise Drive v2.20.121.04 et il est là, mais il pourrait être supprimé dans une version ultérieure, voici donc le fichier APK si vous souhaitez l’installer manuellement. Cela devrait encore fonctionner jusqu’à ce que Google ruine les choses en changeant tous les dossiers en raccourcis à la fin du serveur en septembre. Modifier: voir la note de mise à jour à la fin de l’article pour une solution similaire sur le Web.

Dans l’application Android, accédez à l’onglet de partage (troisième onglet) et appuyez sur le menu à trois points à droite de tout fichier ou dossier reçu. Faites défiler vers le bas et recherchez l’option Déplacer, sous Ajouter un raccourci vers mon Drive. Il est surprenant que le menu de raccourcis ait été renommé, comme sur le Web, mais l’option de déplacement n’est pas disparue car elle est là. Eh bien, l’incohérence de Google est utile pour une fois.

Le menu des fichiers / dossiers partagés comprend toujours l’option “Déplacer”.

Cela vous permet de répliquer l’ancien comportement des fichiers et dossiers partagés. Dans les captures d’écran ci-dessous, vous pouvez voir les nouveaux raccourcis ainsi que les doublons sans l’icône de raccourci. Sur mobile, il n’y a pas vraiment de différence, mais ces dossiers partagés se comporteront comme de vrais dossiers sur votre ordinateur, avec un accès local complet, et c’est ainsi que vous contournez le problème … temporairement.

La gauche: Fichiers et dossiers partagés sous forme de raccourcis. Droite: En utilisant l’option “Déplacer”, j’obtiens des dupes qui ne sont pas des raccourcis.

Outre cette omission excentrique de la part de Google, les choses sont relativement inchangées sur Android, même lorsqu’il s’agit de raccourcis. Vous pouvez rendre les fichiers disponibles hors connexion (qu’ils soient de type Google ou non), mais pas les dossiers – bien que vous puissiez manuellement rendre tous les fichiers d’un dossier hors ligne. Remarquez en quoi cela diffère de Chrome OS, où les dossiers peuvent être créés hors connexion, mais pas les fichiers de type Google. Chaque fois que je pense en avoir fini avec les écarts, j’en découvre un nouveau.

Vous pouvez déplacer ou télécharger des fichiers vers un raccourci de dossier partagé, ce qui n’a pas d’importance sur mobile mais affectera votre accès si vous vous synchronisez avec votre ordinateur. Vous pouvez également déplacer des fichiers en dehors d’un dossier partagé, mais comme sur le Web, cela supprime l’accès de tout le monde.

1800 mots et des dizaines d’incohérences et de surprises plus tard, il est clair que ce changement de raccourci n’est pas bénin. Essentiellement, nous sommes passés de «ceci est un dossier, je l’ai partagé, fait» à un système de désordre et de raccourcis déroutant qui m’a pris des heures à démêler … et je pense que je n’ai pas encore découvert tous les problèmes. C’est tellement déroutant qu’au début, nous pensions que toute cette situation était un bug, mais nous avons contacté Google qui nous a confirmé qu’il s’agissait d’un comportement attendu.

Imaginez maintenant devoir expliquer tout cela à votre famille, à vos amis ou aux membres de votre équipe (dans ce dernier cas, si vous n’utilisez pas Share Drives et File Stream): “Eh bien, Joe, non, vous ne pouvez pas voir l’Excel mensuel créer un rapport sur votre PC, car il se trouve dans le raccourci du dossier. Non, il ne se synchronise pas avec votre ordinateur, c’est un dossier mais pas un dossier. Cliquez simplement dessus. Oui, le fichier est là dans Chrome (eye roll). Attendez, Joe , avez-vous retiré le fichier? Maintenant, tout le monde a perdu l’accès. Dammit Joe! Reculez-le. OK, téléchargez-le maintenant. Je sais, cela n’a aucun sens. Veuillez ne rien toucher de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous avez deux jours pour ajouter les numéros de votre division dans la feuille que vous avez téléchargée. Lorsque vous avez terminé, téléchargez la nouvelle version. Je sais, cela n’a pas de sens non plus. Ouais, nous chercherons à obtenir une licence Office 365 le mois prochain. “

Comparativement, tous les autres services de stockage dans le cloud traitent toujours les dossiers comme des dossiers et parviennent à le faire sans se plaindre des fichiers en double et des privilèges de partage.

Même si je comprends à quel point les choses sont plus faciles du côté de Google avec cette nouvelle approche, les ramifications (bien que principalement logiques) sont tout simplement trop confuses. Couche après couche, je me suis demandé en riant si un ingénieur avait conçu ce système et pensait qu’il était parfaitement logique, mais j’ai oublié que les utilisateurs réguliers devraient l’adopter. Ou peut-être que les développeurs de Drive ont oublié que les PC et les Mac existent, et pensaient que tout le monde avait toujours accès à un Chromebook avec une connexion Internet rapide. Cela pourrait également être une théorie du complot pour décourager l’utilisation de fichiers non Google Docs / Sheets / Slides dans Drive, car ces fichiers sont les plus affectés lorsqu’ils se trouvent dans des dossiers partagés.

Solution: Google partage un plan à long terme

Grâce aux commentaires de nos lecteurs et aux commentaires de Remy Burger de Google, ce message a été mis à jour pour reformuler et clarifier quelques points, en particulier en ce qui concerne la propriété des fichiers et les conséquences pour les entreprises et les utilisateurs de G Suite. Remy a également partagé avec nous une solution de contournement et le plan à long terme de l’équipe Drive.

Tout d’abord, vous pouvez toujours déplacer des fichiers et des dossiers partagés sur votre Drive, même sur le Web (pas besoin de l’application Android), mais l’option est cachée derrière un raccourci clavier. Accédez à votre section Partagé avec moi, mettez en surbrillance les fichiers ou dossiers partagés que vous souhaitez déplacer et tapez Maj + Z sur votre clavier. Vous verrez l’ancien menu de déplacement et pouvez choisir où placer ces dossiers. Sur votre PC, ils se synchroniseront et se comporteront comme d’habitude, pas de raccourci. Plus d’informations peuvent être trouvées ici, et vous pouvez toujours taper? dans Drive pour afficher la liste des raccourcis clavier si vous l’oubliez.

Shift + Z fait apparaître l’ancien menu Déplacer, vous permettant d’ajouter des dossiers partagés à votre Drive.

Enfin, Remy a révélé que l’équipe Drive “garderait ce comportement [Shift+Z] autour des dossiers jusqu’à ce que nous ayons une solution solide pour synchroniser les dossiers partagés. “Je pense que cela aide à apaiser nos craintes collectives à propos du changement. Comme je l’ai mentionné plus tôt dans le billet, de nombreux problèmes seraient résolus une fois que la sauvegarde et la synchronisation de Google commenceraient à reconnaître les raccourcis en tant que dossiers et les synchroniser en tant que tels. Vous devrez toujours expliquer aux autres comment le changement affecte où les fichiers “se trouvent” et comment les privilèges de partage peuvent être révoqués s’ils retirent un fichier par inadvertance, mais l’essentiel de nos plaintes à propos de cette nouvelle Nous espérons que Google trouvera une solution pour synchroniser rapidement les dossiers partagés.