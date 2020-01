Sondage: Qu’êtes-vous le plus heureux de voir d’Apple en 2020?

Hier, nous avons souligné tout ce à quoi Apple pouvait s’attendre tout au long de 2020, y compris les nouveaux matériels et logiciels. Comme nous l’avons expliqué à l’époque, cela s’annonce comme une année chargée pour Apple avec cinq nouveaux modèles d’iPhone, des iPad Pro mis à jour et plus encore.

Qu’êtes-vous le plus heureux de voir en 2020? S’agit-il de nouveau matériel ou logiciel?

Assurez-vous de consulter notre résumé complet de tout ce à quoi s’attendre d’Apple en 2020 pour tous les détails. L’année débutera probablement avec l’iPhone SE 2 / iPhone 9 selon la rumeur dès mars, suivi par de nouveaux iPad Pros avec des appareils photo à triple objectif, de nouveaux modèles de MacBook avec le Magic Keyboard repensé et la série iPhone 12 + Apple Watch Series 6 en septembre.

Il y a aussi quelques inconnues, en particulier concernant les Mac de bureau d’Apple et les rumeurs Apple AirTags. Par exemple, bien que l’iMac Pro soit en retard depuis au moins une mise à jour de spécification, on ne sait pas quand (ou si) cela se produira.

Pour moi, je suis très heureux de voir l’expansion continue du Magic Keyboard. C’est une amélioration majeure par rapport au clavier papillon, et j’espère qu’Apple en fera une priorité pour l’apporter à d’autres MacBook dès que possible. Une fois que le Magic Keyboard sera sur le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air, je serai enfin à l’aise de recommander à nouveau toute la gamme MacBook d’Apple.

Cela étant dit, je suis également intrigué par les rumeurs sur la façon dont Apple a changé son processus de développement logiciel et de test bêta. Ce n’est pas un secret que iOS 13 était une version relativement boguée, mais Apple prend apparemment des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise. Bien que nous ne sachions pas encore à quoi s’attendre avec iOS 14, je suis intrigué par l’idée d’un meilleur équilibre entre fonctionnalités et stabilité.

Et vous? Qu’êtes-vous le plus heureux de voir d’Apple en 2020? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et expliquez votre choix dans les commentaires!

