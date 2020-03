Sonos cessera de bricker des enceintes plus anciennes avec son programme Recycle Mode

En janvier, Sonos a été la star d’une controverse juteuse. Il a annoncé que les mises à jour régulières du logiciel prendraient fin pour certains de ses anciens produits, et bien que cela suffise à lui seul à mettre les gens en colère, il a également mis le “mode de recyclage” de l’entreprise sous les projecteurs.

Le mode de recyclage faisait partie du programme d’échange de Sonos, qui permet aux propriétaires de matériel plus ancien de passer à un nouveau modèle pour une remise de 30%. Cependant, pour obtenir cette remise, l’ancien haut-parleur devait être mis en mode Recyclage. Au bout de 21 jours après le lancement du mode de recyclage, l’ancien haut-parleur était maçonné et ne pouvait plus être utilisé. Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup de gens n’aimaient pas ça.

Le 5 mars, The Verge a signalé que le mode de recyclage n’était plus.

Le programme de reprise existe toujours, et les clients qui possèdent des produits hérités éligibles peuvent obtenir le même rabais, mais ils ne sont plus obligés de brique de façon permanente des appareils qui pourraient encore très bien fonctionner.

Désormais, lorsque vous échangez un ancien appareil Sonos, vous bénéficiez de la même remise de 30% et de la liberté de faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez continuer à utiliser l’ancien haut-parleur si vous le souhaitez, le donner à quelqu’un que vous connaissez, le ramener à votre installation locale de traitement des déchets électroniques pour le recyclage, ou le renvoyer à Sonos et faire en sorte que l’entreprise l’élimine correctement. Le mode de recyclage a depuis été supprimé de l’application Sonos et, selon The Verge, une nouvelle interface sera ajoutée à l’application dans les semaines à venir pour guider les utilisateurs dans ce nouveau processus.

Sonos a discrètement supprimé le mode de recyclage de son application la semaine dernière et l’a remplacé par un langage demandant à toute personne recherchant la remise d’appeler le service client. Au cours des prochaines semaines, Sonos mettra à nouveau à jour l’application avec un nouveau flux pour le programme d’échange qui n’inclut plus le mode de recyclage, et vous n’aurez à appeler personne.

Si vous me demandez, c’est un énorme pas dans la bonne direction. Même si je ne comprenais pas l’outrage que Sonos avait cessé de prendre en charge les logiciels pour les haut-parleurs de dix ans, forçant les gens à briquer leur ancien matériel afin de passer à quelque chose de nouveau ne s’est jamais bien passé.

Pour tous ceux qui ont suspendu la mise à niveau vers les nouvelles offres de Sonos à la suite du fiasco du mode de recyclage, votre heure est venue.

Sonos met fin à la prise en charge des haut-parleurs de dix ans n’est vraiment pas un gros problème