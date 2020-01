Sonos dit que ces haut-parleurs sont trop vieux pour obtenir plus de mises à jour – .

En guise de préface à son annonce mardi que la société met fin à la prise en charge logicielle de ses produits les plus anciens, Sonos a d’abord rappelé à tout le monde que ses haut-parleurs d’origine sont antérieurs à l’iPhone et se sont matérialisés pour la première fois lorsque MySpace était encore un titan des médias sociaux.

Le fait est que bon nombre de ces produits sont suffisamment anciens pour avoir atteint les limites de leurs capacités techniques et n’ont plus de sens pour l’entreprise de prendre en charge les mises à jour logicielles. La société a déclaré qu’elle cesserait de le faire en mai et que cela affecterait plusieurs appareils hérités actuellement inclus dans le programme d’échange Sonos, que nous énumérerons ci-dessous.

Si vous conservez toujours l’un des appareils suivants, cette décision vous affecte: les lecteurs de zone d’origine, Connect et Connect de Sonos: Amp (lancés en 2006 et incluant les versions vendues jusqu’en 2015); le jeu de première génération: 5; le CR200; et le pont. «Depuis le lancement de nos premiers produits, la technologie a progressé à un rythme exponentiel, des services de streaming et des assistants vocaux aux capacités de réseau sans fil et Bluetooth», déclare Sonos dans son annonce de la décision, dans laquelle il ajoute qu’environ 92% des produits jamais expédiés sont encore en usage aujourd’hui.

“Tout au long de cette transformation, nous avons continué à fournir de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour logicielles … Cependant, nous sommes maintenant arrivés à un point où certains des produits les plus anciens ont été poussés à leurs limites techniques en termes de mémoire et de puissance de traitement.”

La réduction progressive des mises à jour logicielles signifie, entre autres, que l’accès à l’écosystème interconnecté qui rend possible l’expérience Sonos complète sera éventuellement interrompu. Cet écosystème donne accès à plus de 100 services de streaming, ainsi qu’à des assistants vocaux et des options de contrôle comme AirPlay 2 d’Apple, mais sans nouvelles mises à jour logicielles, les utilisateurs verront finalement une interruption de l’accès aux services et de la fonctionnalité globale de leur système audio.

Plus important encore, Sonos souligne que ses utilisateurs ont ici deux options:

L’option 1 consiste à ce que l’utilisateur ne fasse rien et comprenne simplement que son système ne recevra bientôt plus de mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités.

L’option 2 consiste pour l’utilisateur à «échanger» un nouveau produit Sonos. Pour l’inciter, Sonos offre un crédit de 30% pour chaque produit hérité qu’un utilisateur remplace. Les utilisateurs qui choisissent de suivre cette voie devront faire placer leurs appareils en «mode de recyclage», ce qui supprime les informations personnellement identifiables et les prépare au recyclage électronique. S’il n’y a pas d’installation de recyclage électronique certifiée à proximité dans votre région, Sonos promet de payer pour que vous renvoyiez vos produits à Sonos «pour un recyclage responsable».

«Idéalement, tous nos produits dureraient pour toujours, mais pour l’instant nous sommes limités par la technologie existante», conclut l’annonce de Sonos. «Notre responsabilité ici est triple: construire des produits qui durent longtemps; chercher continuellement des moyens de rendre nos produits plus respectueux de l’environnement grâce aux matériaux, aux emballages et à notre chaîne d’approvisionnement et prendre la responsabilité de vous aider à traverser la transition une fois que les produits arrivent en fin de vie. »

Source de l’image: Sonos

.