Sonos élimine le «mode de recyclage» impopulaire qui a cassé le matériel ancien

Sonos élimine son controversé «mode de recyclage» qui faisait partie du programme d’échange de l’entreprise qui offre une remise de 30% sur les nouveaux appareils, rapporte The Verge.

Les clients qui souhaitaient profiter du programme de recyclage de Sonos pour obtenir une remise de 30% sur un nouveau haut-parleur devaient télécharger un logiciel qui rendait les haut-parleurs existants inutilisables dans les 21 jours.

Fondamentalement, après qu’un client a lancé le programme d’échange et l’a confirmé dans l’application Sonos, Sonos accordait la remise de 30% et démarrait un compte à rebours de 21 jours qui faisait alors passer un ancien appareil en mode de recyclage. Le mode de recyclage a effacé toutes les données, a désactivé définitivement le haut-parleur et a empêché la réactivation.

Sonos offre toujours la remise de 30% aux clients qui souhaitent passer à un nouveau haut-parleur, mais n’exige plus que les haut-parleurs existants soient maçonnés pour obtenir l’accord. Les clients peuvent désormais choisir de conserver leurs enceintes, de les confier à quelqu’un d’autre, de les recycler dans une installation locale ou de les envoyer à Sonos pour recyclage.

Selon The Verge, Sonos a supprimé le mode de recyclage de son application la semaine dernière et l’a remplacé par une nouvelle langue demandant aux clients qui souhaitent une remise d’appeler le service client. Sonos prévoit de mettre à jour son site Web et son application avec un nouveau système pour le processus d’échange dans les prochaines semaines.

Les produits éligibles à l’échange de Sonos incluent les appareils Sonos Play: 5, Zone Players et Connect / Connect: Amp d’origine fabriqués entre 2011 et 2015. Sonos ne prévoit plus de mettre à jour ces appareils avec un nouveau logiciel à partir de mai 2020.

