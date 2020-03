Sonos revient sur un programme d’échange controversé

Sonos fait marche arrière sur son nouveau programme d’échange controversé, qui a effectivement briqué des appareils qui ont été basculés en “mode de recyclage” pour une remise d’échange. Au lieu de garantir que tous ses anciens haut-parleurs se retrouvent à la poubelle, la société passe à un système de validation basé sur le numéro de série pour obtenir une remise, et vous pouvez même vous accrocher à votre ancien haut-parleur obsolète.

Bien que Sonos n’ait pas officiellement annoncé de changement de politique sur son blog ou ailleurs, les informations ont été largement couvertes sur des sites tels que Engadget et The Verge (probablement par le biais d’un communiqué de presse directement partagé).

Ce changement de politique n’affecte pas la fin des mises à jour pour les produits hérités, mais cela signifie que ceux qui les utilisent peuvent obtenir une remise sans avoir à contribuer au problème croissant des déchets électroniques. Malheureusement, si vous avez déjà lancé un ancien produit Sonos en “mode recyclage”, vous n’avez pas de chance – il ne peut pas être inversé, bien que vous puissiez contacter le support client de Sonos et qu’ils pourront peut-être aider d’autres façon.

Avec la nouvelle offre de reprise, vous pouvez toujours obtenir une remise de 30% pour la possession d’un ancien produit Sonos, mais maintenant vous n’avez plus à y renoncer. Vous pouvez conserver l’ancien modèle même après avoir acheté une mise à niveau (plus de “reprise”, hein?), Et vous pouvez continuer à l’utiliser, à le donner ou même à le vendre si vous le souhaitez. L’entreprise ne semble pas s’en soucier.

Les anciens haut-parleurs devront toujours être séparés des nouveaux dans la configuration Sonos de votre maison après mai, et la société dit à The Verge qu’elle aura plus à dire à ce sujet dans les semaines à venir. Bien que la société ait déclaré qu’elle supprimerait entièrement les mises à jour pour ses anciens produits après cette date, elle a précédemment fait marche arrière sur cette position et promet des correctifs de sécurité et des correctifs de bogues “aussi longtemps que possible”.