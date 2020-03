Sonos S2 sera lancé en juin avec une meilleure qualité audio et de nouvelles fonctionnalités

Sonos – la société derrière certains des meilleurs haut-parleurs connectés du marché – a prévu une mise à jour passionnante pour ses clients plus tard cette année. En juin, la toute nouvelle application et le nouveau système d’exploitation Sonos S2 feront leurs débuts en tant que prochaine grande évolution pour les ménages Sonos.

Comme mentionné ci-dessus, Sonos S2 comprend deux éléments: une nouvelle application mobile et une mise à jour du système d’exploitation qui seront disponibles pour le matériel Sonos pris en charge. Les détails sur Sonos S2 sont assez rares pour le moment, mais Sonos dit:

En plus des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de l’utilisabilité et de plus de personnalisation à l’avenir, Sonos S2 permettra des technologies audio de plus haute résolution pour la musique et le home cinéma.

Sonos S2 sera disponible pour la plupart des matériels Sonos, notamment:

Jouer: 1

Jouer: 3

Jouer: 5 (Gen 2)

Playbase

Playbar

Connect (Gen 2)

Connecter: Ampli (Gen 2)

Un (Gen 1)

Un (Gen 2)

One SL

Faisceau

Ampli

Port

Renforcer

Symfonisk

Bouge toi

Sub (Gen 1)

Sub (Gen 2)

Si vous avez un matériel Sonos plus ancien qui n’est pas compatible avec Sonos S2 (CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect: Amp (Gen 1), Play: 5 (Gen 1), Zone Players), les choses continueront de fonctionner comme ils le font aujourd’hui. L’application Sonos sur votre téléphone sera renommée “Sonos S1 Controller” et tout fonctionnera comme prévu. Les mises à jour de sécurité et les correctifs de bogues continueront d’être repoussés, mais les nouvelles fonctionnalités logicielles ne seront plus.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Pour les personnes qui ont un mélange de produits qui sont et ne sont pas compatibles avec Sonos S2, vous pouvez soit contrôler l’ensemble de votre système avec l’application Sonos S1 ou créer deux systèmes distincts – un pour le matériel compatible avec S2 et un autre pour les anciens. dispositifs.

Vous pouvez également profiter du programme d’échange de Sonos et mettre à niveau vos anciens appareils pour une remise de 30% sur un nouveau modèle que vous achetez. Sonos s’est récemment débarrassé de son mode de recyclage controversé qui était requis pour cette remise, ce qui en fait une option beaucoup plus attrayante qu’auparavant.

Sonos S2 sera disponible en juin, et en attendant, vous pouvez continuer à utiliser votre application Sonos et vos haut-parleurs actuels comme d’habitude.

Prêt pour S2

Sonos One

Super aujourd’hui, mieux demain

Que vous soyez déjà investi dans l’écosystème Sonos ou que vous recherchiez un médicament de passerelle, le Sonos One est un excellent achat. Il est compact, a fière allure et donne un son impressionnant. Il est également assez intelligent, prenant en charge Alexa, Google Assistant et AirPlay 2.