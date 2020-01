Sony annonce de nouveaux téléviseurs 8K LED et 4K OLED

Sony a annoncé ses nouveaux téléviseurs LED 8K au CES 2020, ainsi que de nouveaux téléviseurs 4K en OLED et LED.

Le communiqué de presse déclare:

Sony Electronics Inc. a annoncé aujourd’hui les nouveaux téléviseurs LED Z8H 8K LED, A8H et MASTER Series A9S OLED et X950H et X900H 4K. Offrant une expérience de visionnement haut de gamme que les consommateurs attendent de Sony, cette nouvelle gamme comprend des technologies exclusives que l’on ne trouvait auparavant que dans les modèles de la série MASTER de Sony. Ces nouveaux téléviseurs visent à offrir l’expérience de visionnement la plus immersive de leur catégorie, avec des technologies en évolution et de grands écrans haut de gamme, créés pour offrir du contenu comme les créateurs l’ont voulu.

Les nouveaux téléviseurs sont dotés du processeur d’image X1 de Sony et de la technologie d’affichage TRILUMINOS, ainsi que d’une nouvelle fonction d’optimisation ambiante pour personnaliser et calibrer votre son en fonction de l’environnement.

Le nouveau Z8H est une LED 8K disponible en modèles de 85 et 75 pouces, avec la technologie ci-dessus ainsi que la nouvelle technologie Frame Tweeter, qui fait vibrer le cadre de votre téléviseur pour émettre du son, de sorte qu’il donne l’impression que le son provient directement de l’écran! Il comprend la technologie susmentionnée ainsi qu’une télécommande rétro-éclairée, la prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. Il est également compatible avec 4K jusqu’à 120fps!

Il existe également une nouvelle série MASTER A9S de 48 pouces pour les clients qui souhaitent une option plus petite, ainsi que l’A8H en versions 65 et 55 pouces.

Sur le front 4K, Sony a annoncé un nouveau X950H, un téléviseur à LED entièrement disponible en 85, 75, 65, 66 et 49 pouces, comprenant à nouveau le processeur d’image X1 et la technologie X-Wide Angle.

Enfin, il existe un nouveau modèle X900H en 85, 75, 65 et 55 pouces. Encore une fois, ce sont des téléviseurs LED 4K destinés au marché de milieu de gamme. Ils sont dotés de lunettes taille diamant pour un design mince et prennent également en charge la 4K jusqu’à 120 ips.

Tous les nouveaux téléviseurs de Sony fonctionnent avec des haut-parleurs intelligents, y compris Google Home et Amazon Alexa. Ils sont également tous compatibles avec Apple AirPlay 2 et HomeKit. Tous les nouveaux modèles sont alimentés par Android TV et comprennent Google Assistant, Google Play Store et Chromecast intégré.

Pour un aperçu complet de la nouvelle gamme de téléviseurs 4K et 8K de Sony, consultez le communiqué de presse ici.