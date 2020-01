Sony dévoile une berline conceptuelle EV, la Vision-S au CES 2020

Le CES 2020 est plein de surprises et d’admiration inattendues. Mercedes-Benz a présenté son concept-car inspiré du film Avatar de 2009, le Vision AVTR, conçu avec l’aide du réalisateur d’Avatar Cameron James. La plus grande surprise de tous est que Sony a présenté une nouvelle voiture lors de l’événement CES 2020. La voiture s’appelle Sony Vision-S et c’est essentiellement une berline électrique.

Le concept-car ne fait que renforcer la crédibilité et la durabilité de la société japonaise. En outre, la voiture présente également à l’échelle mondiale la force diversifiée de Sony ne se limite pas aux seuls gadgets électriques.

La berline électrique Vision-S de Sony crée le parfait équilibre entre les années d’expérience de la société dans la fabrication et la production de produits et de gadgets de divertissement et sa soif de s’étendre également à d’autres domaines de production.

Le concept Sony Vision-S est la fusion parfaite de 33 capteurs différents installés à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, de multiples écrans larges, un son 360 et une connectivité permanente. Certaines des sociétés haut de gamme telles que BlackBerry et Bosch ont collaboré avec Sony à cet égard pour faire ressortir le meilleur qu’elles ont à offrir en matière audio.

Le fournisseur automobile Magna fait également partie de la nouvelle entreprise automobile de Sony. Le Vision-S est alimenté par une nouvelle plate-forme EV conçue et fournie par Magna. L’utilisation de la plate-forme EV ne s’arrête pas là avec le Vision-S, Sony a confirmé que la plate-forme sera également utilisée pour alimenter d’autres véhicules, comme les SUV.

À l’intérieur de la voiture, il y a un écran couvrant le tableau de bord qui ressemble à la startup chinoise Byton. Byton avait placé des écrans pour les passagers arrière dans les appuis-tête, mais cela, dans tous les cas, ressemble à un ajout générique. Certaines personnes pensent que de l’extérieur, la voiture ressemble beaucoup à Porsche et à Lucid Motors Air.