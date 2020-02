Sony est la dernière entreprise technologique à se retirer du MWC 2020

Le MWC 2020 se poursuit comme prévu, mais plusieurs marques ont annoncé leur intention de se retirer totalement ou partiellement de l’événement. Maintenant, Sony a annoncé qu’il était la dernière entreprise à se retirer de l’expo mobile.

“Sony suit de près l’évolution de la situation suite à la nouvelle épidémie de coronavirus, déclarée urgence mondiale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020”, lit-on dans un extrait du communiqué de presse de Sony annonçant la décision.

«Alors que nous accordons la plus grande importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 à Barcelone, en Espagne.»

Le constructeur japonais a confirmé que sa conférence de presse, initialement prévue à 8h30 CET le lundi 24 février à Barcelone, se tiendra désormais en ligne en même temps.

La nouvelle survient après qu’Amazon, LG, ZTE et d’autres ont révélé qu’ils réduiraient ou ignoreraient complètement l’exposition annuelle. Vous pouvez consulter notre liste complète des entreprises qui sautent le MWC sur le lien.