Sony ferme Manchester Studio, une équipe fondée en 2015 pour se concentrer sur PlayStation VR

En 2015, Sony a ouvert un nouveau studio au Royaume-Uni. D’abord intitulé North West avant d’être changé pour Manchester Studio, l’équipe devait se concentrer sur la création de titres PlayStation VR. Nous ne verrons jamais un jeu de ce studio comme aujourd’hui, Sony a annoncé la fermeture de Manchester Studio. Sony a déclaré à GamesIndustry.biz que le plan est «de le fermer dans le cadre de nos efforts pour améliorer l’efficacité et l’efficacité opérationnelle».

Nos pensées vont à tous les développeurs et au personnel touchés par la fermeture du studio. Nous espérons qu’ils parviendront tous à trouver de nouveaux emplois bientôt.

Cela laisse Media Molecule et London Studio comme les équipes britanniques restantes dans Sony Worldwide Studios. Sony a une histoire de fermeture de développeurs propriétaires basés au Royaume-Uni. Au cours du cycle de vie de la PlayStation 4, Guerrilla Cambridge et Evolution Studios ont tous deux été fermés, tandis que Studio Liverpool et BigBig Entertainment ont tous deux été fermés en 2012.