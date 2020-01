Sony lance la poignée Bluetooth multifonction sans fil GP-VPT2BT

De ses nouveaux téléviseurs aux caméras hautement techniques, Sony nous a toujours surpris par ses innovations nouvelles et passionnantes. Ce géant de la technologie Sony a présenté une poignée de prise de vue Bluetooth multifonction sans fil nommée GP-VPT2BT le 14 janvier 2020. Cette poignée de prise de vue a diverses utilisations. Cependant, c’est un peu cher.

Caractéristiques

Cette poignée polyvalente mesure 173 mm de haut, pèse 215 g et prend en charge Bluetooth 4.2. Bien qu’il ressemble à un trépied ordinaire à première vue, il possède certainement des fonctionnalités incroyables.

Sony GP-VPT2BT peut être utilisé comme un selfie stick, un trépied ou une télécommande sans fil Bluetooth. Son utilisation polyvalente le rend plus applicable et vaut son prix.

traits

La poignée sans fil Bluetooth peut être utilisée avec un micro-appareil photo Sony à carte unique ou noire pour des appareils photo portables stables ou comme trépied de bureau. Les rapports montrant que l’appareil peut pivoter en douceur et peut s’adapter à la commutation entre le retardateur et la direction de prise de vue normale.

De plus, le GP-VPT2BT peut également être verrouillé à 90 ° pour la prise de vue verticale en utilisant la rotation du cardan et le réglage de l’angle de prise de vue avant et arrière. L’appareil comprend une molette de réglage que nous pouvons utiliser pour manipuler la caméra attachée pour une meilleure prise en main.

Cette poignée de prise de vue Bluetooth multifonction sans fil Sony est livrée avec un bouton personnalisé C1 qui fonctionne exactement comme les boutons personnalisés de l’appareil photo C1. Les boutons conventionnels de la poignée incluent le bouton de capture photo, le bouton de zoom, le bouton Flip et le bouton Film.

En utilisant la fonction de bouton personnalisé C1, nous pouvons facilement changer le point focal de la caméra. La poignée est dotée d’un indicateur et l’interrupteur de verrouillage facilite l’utilisation.

La poignée de la poignée offre un excellent angle de prise de vue pour tout le monde. Son support polyvalent permet une visée rapide. De plus, le GP-VPT2BT a une conception résistante à la poussière et à l’humidité. Il a une fonction d’inclinaison incroyable et, surtout, il est sans fil et plus facile à utiliser.

Sony GP-VPT2BT est disponible à la vente sur le site officiel de Sony au prix de 900 yuans (environ 130 $). Cependant, il n’est disponible qu’en Chine pour le moment. Nous espérons qu’il sera bientôt disponible pour le reste du monde.