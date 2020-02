Sony vient de lancer le site officiel de la PS5 – .

Nous attendons tous avec impatience la révélation complète de la PlayStation 5, mais entre-temps, Sony a discrètement lancé une nouvelle page de destination sur son site Web pour la console de nouvelle génération. Le site a été mis en ligne mardi et alors que de nombreux fans espéraient que Sony répéterait sa stratégie de lancement de la PS4 en 2020 avec une réunion PlayStation pour dévoiler la nouvelle console en février, un message sur le site semble suggérer que l’attente n’est pas terminée encore.

“Nous avons commencé à partager certaines des fonctionnalités incroyables que vous pouvez attendre de la PlayStation 5, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts à dévoiler complètement la prochaine génération de PlayStation”, lit une note sur la page PS5 qui semble anéantir tout espoir de un événement révélateur bientôt. “Inscrivez-vous ci-dessous pour être parmi les premiers à recevoir des mises à jour au fur et à mesure que nous les annonçons, y compris des informations sur la date de sortie de la PS5, le prix de la PS5 et la liste à venir des jeux de lancement de la PS5.”

Si vous choisissez de saisir votre adresse e-mail, vous recevrez des mises à jour lorsque Sony sera prêt à annoncer plus d’informations sur la PS5. Le moment est intéressant, car la discussion entourant la révélation a atteint un paroxysme. Il y a sept ans, Sony a dévoilé la PS4 lors d’un énorme événement diffusé en direct, nous donnant un premier aperçu de la console, de la manette et de certains des jeux qui seraient disponibles au lancement. Cela a créé un précédent que Sony n’avait aucune obligation de suivre à l’avenir, mais, sans surprise, les fans ont été déçus lorsque le 31 janvier (le jour où les invitations ont été envoyées pour l’événement de 2013) est venu et est parti sans un coup d’œil de Sony.

Le lancement de cette page de destination pourrait avoir été l’extension d’une branche d’olivier par Sony, donnant aux fans de quoi parler pendant que l’événement de révélation est en cours de planification. Avec la console prête à être lancée cette saison des fêtes, nous ne nous attendons pas à ce que Sony attende trop longtemps pour la montrer, mais la société adopte une approche différente cette fois. Nous allons devoir être patients… et rafraîchir nos boîtes de réception à plusieurs reprises.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

