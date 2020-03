Sony WH-1000XM4 fuite, c’est le moment idéal pour obtenir M3

L’intouchable Sony WH-1000XM3 semble avoir un nouveau successeur sur ses talons, le Sony WH-1000XM4. Selon les fuites d’images et manuelles constatées par Everton Favretto, le casque prévu de Sony offrira un accès mains libres aux assistants virtuels comme Google et Alexa ainsi qu’une durée de vie de la batterie améliorée. Inutile de douter de la source: les photos et le manuel ont été déposés par Anaetal, qui est l’équivalent brésilien de la FCC.

Voici les points les plus importants à retenir du document divulgué: le Sony WH-1000XM4 semble prendre en charge l’accès mains libres aux assistants virtuels, comme indiqué par la phrase, «quando a configuração de comutação automática parle au chat está ativada», ce qui correspond à peu près se traduit par «lorsque le paramètre de changement automatique de conversation par chat est activé», citant plus tard Google Assistant et Alexa.

Nous prévoyons également une durée de vie de la batterie encore plus longue grâce à une consommation d’énergie améliorée, 2 W par rapport aux 8 W actuels, et une mise à jour du firmware Bluetooth 5.0 de classe 1. D’autres appareils itératifs qui sont passés de Bluetooth 4.X à Bluetooth 5.0 ont vu d’énormes améliorations de la durée de vie de la batterie, comme le Master & Dynamic MW07 Plus et le MW07. Le premier offre près de neuf heures d’écoute tandis que les vrais écouteurs sans fil de première génération offrent un peu plus de cinq heures.

Sony WH-1000XM3 Review: toujours le meilleur

Le Sony WH-1000XM2 a pris d’assaut le monde des gadgets, occupant la première place des casques antibruit actifs et assommant Bose. Alors que le nouveau WH-1000XM3 est plus subtil…

Le casque de quatrième génération ressemble beaucoup au WH-1000XM3 actuel, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose car ces écouteurs restent beaux. Les autres fonctionnalités reportées du WH-1000XM3 au Sony W-1000XM4 incluent une portée sans fil de 10 mètres, une écoute ambiante, une charge USB-C, une prise casque et une connectivité multipoint partielle. Cela signifie qu’il peut se connecter à deux appareils simultanément, comme indiqué par les profils Bluetooth nécessaires (A2DP et HFP / HSP).

Les images WH-1000XM4 divulguées représentent les ports USB-C et casque. Les images divulguées montrent que le casque antibruit Sony de quatrième génération est presque impossible à distinguer du modèle de troisième génération.



Bien qu’il soit agréable d’avoir des informations par écrit, rien n’est figé et la plupart des informations ont des espaces réservés «XX». Alors que nous relayons ici les points clés du document, tout est susceptible de changer jusqu’à ce que nous le voyions sur les étagères. De plus, Sony est plutôt doué pour fournir des mises à jour de micrologiciel utiles tout au long de la durée de vie d’un casque Bluetooth, de sorte que ses fonctionnalités pourraient évoluer au fil du temps.

La version Sony WH-1000XM4 est peut-être le moment idéal pour obtenir le M3

Autant dire que les écouteurs antibruit Sony WH-1000XM4 vont être un succès s’ils apportent ces améliorations anticipées. Cependant, cela signifie également qu’il pourrait être temps de ramasser une paire de canettes WH-1000XM3 dans les semaines à venir et surtout une fois que les M4 seront officiellement annoncés.

L’une des omissions les plus flagrantes dans les documents Sony WH-1000XM4 divulgués est le manque de prise en charge d’aptX, actuellement pris en charge par le M3. Il répertorie SBC, AAC et LDAC mais omet le codec Bluetooth de haute qualité de Qualcomm. Sur papier, LDAC est fantastique, mais les tests révèlent qu’il n’est pas cohérent ou aussi stable. Selon Robert Triggs d’Android Authority et SoundGuys, “Pour une bonne qualité et une connexion très stable, aptX et même SBC sont de meilleurs choix que LDAC 330kbps.”

Il semble que le casque Sony WH-1000XM4 ne prenne pas en charge aptX.

De plus, les écouteurs Sony WH-1000XM3 ont déjà une autonomie de batterie incroyablement bonne. Selon SoundGuys, ils durent 24 heures lorsqu’ils sont soumis à une lecture constante de 75 dB avec suppression du bruit au réglage le plus élevé. L’amélioration est impressionnante mais inutile pour la plupart, étant donné que les M3 prennent également en charge la charge rapide: 10 minutes connectées au câble USB-C permettent cinq heures d’écoute.

À moins que vous n’ayez absolument besoin de ce temps de jeu prolongé pour les voyages ou que vous n’aimiez vraiment l’idée d’avoir un accès vocal direct à Google Assistant, le meilleur rapport qualité-prix semble être le Sony WH-1000XM3.