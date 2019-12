Sony Xperia 5 Review: Pas si compact

Les petits téléphones haut de gamme ont connu une mini-renaissance en 2019, mais un OEM a fait de la puissance phare un facteur de forme réduit depuis des années.

La série compacte bien-aimée de Sony a sauté la génération Xperia XZ3 et lorsque Sony a semi-redémarré sa marque de smartphone avec le Xperia 1 sans contrepartie plus petite, cela ressemblait à des rideaux pour les fans de Compact.

Entrez dans le Xperia 5 – un successeur spirituel de la famille Xperia Compact étendue avec presque toutes les mêmes caractéristiques et spécifications que nous avons vues sur le dernier combiné de marque Sony.

Est-ce une merveille miniaturisée ou une catastrophe minuscule? Découvrez-le dans notre revue Xperia 5!

À propos de cet examen: Nous avons testé le Sony Xperia 5 (numéro de modèle J8210) pendant six jours sur le réseau mobile EE de Bristol, au Royaume-Uni. Il exécutait Android 9 Pie, avec le numéro de version 55.0.A.7.115. Sony a fourni l'unité d'examen à Autorité Android. Mise à jour du 20 décembre 2019: cette revue a été mise à jour pour inclure des comparaisons avec Google Pixel 4 et des notes sur le déploiement d'Android 10.

Sony Xperia 5 Review: La vue d'ensemble

Le changement de marque attendu depuis longtemps de Sony pour sa marque de smartphone Xperia a véritablement débuté avec le lancement du Xperia 1 et des Xperia 10 et 10 Plus de niveau intermédiaire à intermédiaire en 2018. Au lieu d'un nouveau téléphone premium, Sony a fait un détour par l'IFA 2019 avec la révélation du Xperia 5.

Bien qu'il se situe numériquement au milieu entre les séries Xperia 1 et 10, il s'agit essentiellement d'une version rétrécie de la première avec de nombreuses caractéristiques et caractéristiques d'élite, mais avec quelques ajustements pour s'adapter à la taille réduite.

Au prix de 799 $, le Xperia 5 est en concurrence avec d'autres produits phares de taille modeste comme le Samsung Galaxy S10e, Google Pixel 4 et l'iPhone 11. Contrairement à ces téléphones, le Xperia 5 reste fidèle à la tendance de Sony de pousser allongé, 21: 9 "CinemaWide », Le rapport d'aspect s'affiche, ce qui signifie qu'il est aussi mince que ses rivaux compatibles avec les poches, mais en fait un tout petit peu plus grand que le Galaxy S10 Plus.

Nous avons mis la main sur le téléphone juste à temps pour ses débuts en Europe début octobre. Il a été lancé aux États-Unis en novembre 2019.

Qu'y a-t-il dans la boite

Chargeur USB-C 18 W Power Delivery

Câble USB-C vers USB-C

Adaptateur USB-C vers 3,5 mm

Écouteurs 3,5 mm

Déballer un téléphone Sony a toujours été une affaire relativement décevante et c'est toujours le cas pour le Xperia 5.

La boîte elle-même semble bon marché et à part une paire d'écouteurs filaires, les seuls autres accessoires sont une prise d'alimentation USB-C 18 W, un câble USB-C assez robuste et un adaptateur de prise casque 3,5 mm (spoiler: ce téléphone ne fonctionne pas) pas de prise casque).

Conception

158 x 68 x 8,2 mm, 164 g

IP65 / 68

Verre Gorilla 6

USB-C

Je pourrais presque écrire «le Xperia 1 mais plus petit» et continuer joyeusement, mais il y a quelques points que nous devons aborder. De plus, je suis un professionnel, honnêtement.

Tout d'abord, parlons de la taille. Vous pourriez penser que la comparaison la plus évidente est son grand frère, le Xperia 1. Mais il est un peu plus intéressant de comparer le Xperia 5 au chant du cygne de la gamme Compact, le Xperia XZ2 Compact. Le Xperia 5 est presque plus fin de 4 mm, mais un tout petit peu plus large et beaucoup plus grand (23 mm en plus pour être exact).

Cela met le Xperia 5 dans une situation bizarre où vous avez un téléphone mince qui est incroyablement facile à saisir dans la paume de votre main, mais ennuyeusement dégingandé lorsque vous essayez d'invoquer la barre de notification avec le bout de votre pouce tendu .

Comme le Xperia 10 tout aussi lourd, c'est un autre téléphone petit mais grand que vous êtes essentiellement obligé d'utiliser à deux mains la plupart du temps. À ce stade, la construction élancée devient en fait un obstacle. C'est bien d'avoir un téléphone qui ne surcharge pas vos poches, mais à moins qu'il ne soit assez profond, il sortira probablement du haut.

Vous ne pouvez pas vous plaindre de la qualité de construction. Le cadre en métal poli et légèrement incurvé est brillant, lisse et un remplissage satisfaisant pour les panneaux sandwich en verre – fabriqué à partir de Gorilla Glass 6 – à l'avant et à l'arrière. Nous sommes loin des bords carrés tranchants des anciens téléphones Xperia. Alléluia.

Ailleurs, le design est presque identique à l'Xperia 1. Il y a une lunette frontale acceptablement petite, un menton encore plus petit et des barres minces comme un rasoir de chaque côté de l'écran, mais je prendrais personnellement tout cela par-dessus un trou de perforation ou une encoche – Votre kilométrage peut varier.

Le seul changement évident est le bossage de la caméra qui a migré en haut à gauche du panneau arrière par rapport au module central du Xperia 1. Je ne sais pas pourquoi Sony a choisi de le bouger, mais vous êtes beaucoup moins susceptible de couvrir l'objectif avec un doigt d'appui lorsque vous prenez une photo maintenant.

En parlant de photographie, il y a un bouton d'appareil photo dédié à deux niveaux en bas à droite du Xperia 5 et cela fonctionne comme un charme. C'est aussi un moyen pratique d'accéder rapidement à la caméra depuis l'écran de verrouillage, bien qu'il ait pris quelques photos de l'intérieur de ma poche grâce à des pressions accidentelles.

Au-dessus du bouton de l'appareil photo se trouve le bouton d'alimentation suivi d'un capteur d'empreintes digitales latéral et enfin d'une bascule de volume. Ça fait beaucoup de boutons. En fait, c'est trop.

La touche d'alimentation est une fraction trop faible. Je me suis retrouvé jeté à l'écran de verrouillage plusieurs fois après l'avoir involontairement appuyé avec ma purlicue (j'ai dû le chercher) en atteignant le haut de l'écran.

Le capteur d'empreintes digitales séparé est à blâmer car il se trouve là où vous vous attendez à ce que le bouton d'alimentation soit sur un téléphone normal. Je ne sais pas pourquoi Sony n'a pas pu doubler la fonctionnalité en un seul bouton / capteur comme nous l'avons vu sur le Honor 20 Pro. Les scanners intégrés se sont également considérablement améliorés depuis le lancement du Xperia 1, il est donc dommage de voir Sony prendre du retard avec un téléphone semi-premium.

Le scanner d'empreintes digitales n'est tout simplement pas adapté à l'usage prévu.

Cela est encore pire du fait que le scanner d'empreintes digitales du Xperia 5 est inexcusablement terrible. Comme le téléphone lui-même, il est long et mince, ce qui est un cauchemar pour ceux qui ont de gros pouces. Lorsque les étoiles et la lune s'alignent, vous pouvez obtenir un premier déverrouillage, mais beaucoup plus souvent, il faut trois ou quatre essais pour trouver le sweet spot insaisissable.

Pire encore, il n'y a aucun retour haptique ou à l'écran pour les tentatives de déverrouillage infructueuses, sauf si vous réveillez le téléphone en premier. Je ne peux pas vous dire à quel point il est exaspérant d’être bloqué après avoir atteint le nombre maximum de tentatives infructueuses et sans avoir la moindre idée que c’est le cas. Cela nécessite un patch dès que possible, mais tout comme le scanner d'empreintes digitales n'est tout simplement pas adapté à l'usage prévu.

Afficher

OLED 6,1 pouces

2 520 par 1 080 pixels, 449 ppp

Format d'image CinemaWide 21: 9

HDR BT.2020

Les choses devaient inévitablement donner lieu à la transition du Xperia 1 vers le Xperia 5. plus petit et moins cher. L'une de ces choses était le célèbre écran 4K de l'ancien. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'en avez vraiment pas besoin.

Le pedigree de Sony pour offrir d'excellents écrans brille ici. Même avec le passage de 4K à 1080p, le Xperia 5 a des pixels à revendre et le panneau OLED est suffisamment percutant.

Les barres noires du destin qui affligent tous les téléphones 21: 9 sont une menace.

Il est stimulé par un large éventail de technologies Sony au nom pompeux («Triluminos», «X-Reality», «X1 pour mobile») et un mode créateur en option, qui reproduit la gamme de couleurs BT.2020 afin que vous puissiez découvrir le «créateur vision souhaitée "lorsque vous regardez des films et des émissions de télévision compatibles.

Même avec une superficie réduite, le Xperia 5 est un rêve pour les cinéphiles, surtout si vous regardez du contenu Netflix compatible 21: 9 qui profite de l'affichage complet de CinemaWide en HDR étincelant.

La même chose ne peut pas être dite pour les clips YouTube aléatoires, car les barres noires du destin qui affligent tous les grands téléphones constituent une menace inévitable.

Performance

Qualcomm Snapdragon 855

Adreno 640

6 Go de RAM

128 Go de stockage

Je n'ai rencontré aucun hoquet de performance en utilisant le Sony Xperia 5, ce qui est exactement ce que vous attendez d'un téléphone avec le chipset Snapdragon 855 de Qualcomm, complété par une abondante 6 Go de RAM.

Le Xperia 5 a réussi tous nos tests de performances dans tous les domaines. En particulier, le téléphone a atteint 60 images par seconde lors des tests GFXBench T-Rex et Manhattan sur plusieurs essais.

Notre score global de test de performance a égalé le Xperia 5 avec le Samsung Galaxy S10 Plus, Asus Zenfone 6 et le nouveau Huawei Mate 30 Pro. Bien qu'il ne puisse pas défier les plus performants exécutant le Snapdragon 855 Plus, il a quand même réussi à battre de près le Xperia 1, ce qui suggère que Sony a réussi à extraire un peu plus de puissance du SoC 855 ordinaire.

Le jeu est également un jeu d'enfant même si vous évitez complètement l'application Game Enhancer préinstallée. Le Xperia 5 est également livré avec 128 Go de ROM interne et un emplacement microSD en option (jusqu'à 1 To), donc le stockage n'est pas un problème non plus si vous avez un tas de jeux 3D volumineux.

Batterie

3 140mAh Lithium-ion

Charge adaptative Xperia

Mode Endurance et Ultra Endurance

USB Power Delivery

Mis à part l'affichage, la batterie est le seul autre aspect central du Xperia 5 qui a été rétrogradé du Xperia 1. Bien que, encore une fois, ce soit moins un problème que vous pourriez vous attendre.

Le Xperia 5 possède une batterie de 3140 mAh assez banale. Comparé à d'autres petits vaisseaux amiraux, cependant, il est essentiellement à égalité avec le Galaxy S10e, n'est qu'une baisse mineure pour la cellule étonnamment petite de 3330 mAh du Xperia 1, et est encore beaucoup plus grand que la maigre cellule de 2800 mAh du Google Pixel 4. Il n'a pas non plus à prendre en compte la forte consommation d'énergie de l'écran 4K du Xperia 1.

En conséquence, le Xperia 5 peut aller beaucoup plus longtemps et plus fort. Je gérais généralement environ 7 heures d'écran à temps avec une utilisation relativement lourde (environ une heure de Twitch / YouTube, une demi-heure de jeu, la capture de photos et de vidéos, en plus d'une utilisation générale). Il existe également une multitude d'options d'économie d'énergie, notamment le mode Stamina et le mode Ultra Stamina, qui fournissent plus de jus au prix de la désactivation de diverses fonctions.

L'absence de charge sans fil est un peu irritant pour un téléphone dans cette gamme de prix, mais la charge filaire de 18 W Power Delivery fait un excellent travail pour recharger votre charge en un rien de temps. Il faut environ deux heures pour atteindre la charge complète, bien que les premiers 50% ne prennent qu'une demi-heure.

Bien qu'il n'ait pas les niveaux d'endurance les plus élevés que nous ayons vus parmi les meilleurs de 2019, les performances de la batterie du Xperia 5 sont une amélioration bienvenue par rapport aux efforts récents de Sony.

Caméra

Arrière: Grand angle 12MP, F/1.6, OIS Téléobjectif 12MP, F/2.4, OIS Objectif super large 12MP, F/2,4



Sony a une histoire riche en tant que géant de la photographie et de l'imagerie, y compris dans l'espace mobile, mais ses propres smartphones ont toujours flatté pour tromper.

Si vous avez lu notre examen de la caméra Xperia 1, vous savez que nous avons finalement été déçus par les performances globales de la caméra à triple objectif. Le Xperia 5 possède une configuration matérielle identique et les résultats sont tout aussi décevants.

Les problèmes commencent avec l'application appareil photo elle-même. Sony a heureusement supprimé certains de ses modes de prise de vue qui ont gonflé l'application dans les itérations précédentes, mais ce faisant, il a réussi à masquer les options et les bascules cruciales. Cela inclut le mode bokeh, qui pour une raison quelconque est identifié comme deux cercles qui se chevauchent dans la barre supérieure.

Pour des raisons que je ne peux pas comprendre, Sony a apparemment rendu impossible la désactivation de la fonction AI Cam qui adapte le contraste, la balance des blancs et d'autres paramètres basés sur la reconnaissance d'objets et de scènes.

La seule façon de s'en débarrasser est de passer en mode Pro, qui est également le seul endroit où vous pouvez contrôler le HDR (allumé ou éteint, pas d'auto). De même, le mode nuit du téléphone est purement contextuel et ne se déclenche souvent pas dans des environnements sombres, ce qui est dommage car les moments où il s'active, il fournit en réalité des prises de vue en faible luminosité acceptables.

Ce serait presque tout pardonnable si l'AI Cam n'était pas si incohérente. Les tendances de reproduction des couleurs vers un aspect plus réaliste (bien que la balance des blancs soit un peu jaune) et les plans rapprochés sont détaillés, mais la plage dynamique est partout à d'autres distances.

Il y a aussi quelque chose de différent avec la détection de mise au point. Cela est particulièrement vrai pour les photos de paysage ou toute scène avec des distances variées entre les objets, car la caméra a du mal à équilibrer la mise au point entre le premier plan et l'arrière-plan. Cela conduit au logiciel de traitement à accentuer les détails d'arrière-plan comme les arbres et autres feuillages pour compenser, mais il y a aussi des cas où le premier plan descend en bouillie.

Bien qu'il souffre toujours d'une mise au point chancelante, les choses s'accélèrent un peu avec le téléobjectif qui capture des photos détaillées au zoom optique 2x. Je suis moins pris avec l'appareil photo grand angle car la décision d'aller plus loin que la concurrence avec un énorme champ de vision de 137 degrés ajoute une courbure désagréable en forme de œil de poisson aux images.

Le mode portrait comporte quelques hoquets avec détection de bord, mais il est surtout utilisable. Pendant ce temps, la caméra selfie fonctionne bien, même si elle trébuche parfois à l'intérieur où elle juge parfois mal les couleurs, y compris les tons de peau.

Côté vidéo, le Xperia 5 peut capturer 4K en 30 ips ou 1080p jusqu'à 60 ips. Les résultats sont généralement bons, bien que la stabilisation soit moyenne. Si vous voulez encore plus d'options de capture vidéo, Sony a une application de marque CineAlta appelée Cinema Pro où vous pouvez régler la vitesse d'obturation, l'ISO, la mise au point et modifier le profil de couleur.

Étant donné que les capteurs d'appareil photo de Sony sont à la base de certains des meilleurs téléphones-appareils photo sur le marché à l'heure actuelle, il est franchement déconcertant que les meilleurs téléphones Xperia aient de tels appareils photo médiocres de haut en bas.

Vous pouvez juger les résultats par vous-même en consultant des exemples de photos en pleine résolution ici.

Logiciel

Le point de vue de Sony sur Android est l'un des skins OEM les plus légers du marché. Les polices, les couleurs, les icônes et le tiroir d'application ont tous un peu de saveur Sony, mais tout le reste est assez proche du stock Android.

Le Xperia 5 exécute Android 9 Pie, mais à partir du 5 décembre, il peut être mis à jour vers Android 10. Ces dernières années, Sony a été l'un des meilleurs OEM pour déployer les principales mises à jour d'Android, il est donc formidable de le voir continuer. cette tendance ici.

Lorsque nous avons examiné le Xperia 5, il était aux prises avec les gestes de «pilule» qui divisaient Pie, ou une option pour revenir à l'ancienne barre de navigation à trois boutons. Maintenant, il y a l'option pour les gestes iOS 10 d'Android 10, même si ceux-ci ne sont pas parfaits.

Side Sense vous offre une autre méthode de saisie en appuyant deux fois ou en glissant le long du cadre du téléphone. L'effet change en fonction de l'application que vous utilisez. Malheureusement, il faut toujours plusieurs tentatives pour trouver le point idéal le long du téléphone. L'ensemble du gadget est assez peu fiable, en particulier le mouvement de balayage qui m'a presque toujours vu glisser l'écran à la place.

Sony a pleinement profité de l'écran CinemaWide lors de l'adaptation de ses logiciels et applications. Le multitâche bénéficie grandement de l'espace vertical accru, tout comme le simple fait de faire défiler Chrome ou Twitter, car vous aurez généralement besoin de moins de balayages pour accéder au contenu que vous souhaitez voir. Il existe également un mode utile à une main qui donne à vos pouces fatigués un répit par rapport à l'écran allongé.

L'inconvénient est qu'il existe des millions d'applications sur le Play Store qui ne sont pas optimisées pour le format d'image 21: 9. Vous ne pouvez pas échapper aux barres noires du Xperia 5 très longtemps, quoi que vous fassiez.

En parlant d'applications, le Xperia 5 que j'ai testé était pré-chargé avec un tas d'applications Sony, dont la plupart sont utilisables si vous n'aimez vraiment pas les applications Google, ainsi que certains bloatware comme Booking.com, Asphalt 9 et Fortnite Installateur. Facebook, Netflix et Amazon Prime Video étaient également préinstallés.

Mis à part l'application Cinema Pro susmentionnée, la seule autre application Sony qui mérite d'être abordée est Game Enhancer, un lanceur de jeu insuffisamment cuit avec un logo flottant irritant et d'énormes bannières publicitaires pour Fortnite et Asphalt 9 en haut.

Dans l'ensemble, l'expérience Xperia est parfaitement fonctionnelle, mais un peu banale. Il se trouve dans un milieu délicat qui n'est pas aussi clinique et pur que Android d'origine ou aussi personnalisable et polyvalent que les meilleurs skins Android comme OxygenOS et One UI.

l'audio

Bluetooth 5 avec aptX HD

Dolby Atmos

Haut-parleurs stéréo

LDAC

Donc, si Sony ne peut pas livrer ses prouesses d'imagerie sur un smartphone, peut-il au moins préserver son héritage en tant que pionnier de l'audio? Eh bien, à moins que vous ne vouliez une prise casque.

La perte du port piquera pour les audiophiles et cette douleur peut rapidement passer à la colère lorsque vous remarquez que le Xperia 5 est livré avec une paire d'écouteurs (sentiment bon marché, mais bien pour un cadeau) dans la boîte avec un connecteur de 3,5 mm. Vous devez utiliser l'adaptateur USB-C fourni pour les utiliser.

Mis à part ce ridicule, le Xperia 5 sonne plutôt bien via les haut-parleurs stéréo ou monté sur une paire de canettes décentes. Les connexions Bluetooth bénéficient de aptX HD et si vous voulez aller encore plus loin, il y a un upscaler DSEE HX et Dolby Atmos. Entre les deux, vous disposez d'une multitude de curseurs et de profils d'égalisation pour jouer avec de la musique et des films.

L'une des innovations les plus bizarres de Sony est la vibration dynamique qui vise à aligner le moteur de vibration du téléphone avec tout ce que vous regardez ou écoutez. Les haptiques sont correctes, mais à des volumes plus élevés, le timing est un peu discutable. Je l'ai éteint assez rapidement.

Spécifications

Sony Xperia 5 Afficher 6,1 pouces HDR OLED

Résolution de 2 520 x 1 080

449ppi

Format d'image 21: 9

X1 pour mobile

Mode créateur

BT.2020

DCI-P3 100% SoC Plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 855 GPU Adreno 640 RAM 6 Go Espace de rangement 128 Go

Extension MicroSD jusqu'à 1 To Appareils photo Caméras arrière:

Primaire: 12 MP, f / 1,6, 26 mm, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS / EIS

Téléobjectif: 12 MP, f / 2,4, 52 mm, 1,0 µm, zoom optique 2x, OIS / EIS

Super grand angle: 12 MP, f / 2,4, 16 mm, 1,4 µm Caméra frontale:

8MP, f / 2.0, 24 mm, 1,12 µm Flash LED

HDR

Google Lens

Panorama

Mode portrait

Vidéo 4K HDR à 30 ips

Vidéo 1080p à 60 images par seconde

Cinema Pro Batterie 3,140mAh

USB Power Delivery l'audio Audio haute résolution Dolby Atmos

aptX HD

DSEE HX

LDAC

Haut-parleur stéréo

Enregistrement sonore stéréo

Amplificateur intelligent

Système de vibration dynamique Prise casque Non Durabilité Verre Corning Gorilla 6

IP65 / 68 poussière / eau Biométrie Capteur d'empreinte digitale (côté) Réseau J820: LTE (4G) Cat19 / Cat13

Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n (2,4 GHz) / n (5 GHz) / ac Connectivité NFC

Bluetooth 5.0

USB-C 3.1

A-GNSS (GPS + GLONASS) Capteurs Accéléromètre

Détecteur de lumière ambiante

Capteur baromètre

eCompassTM

Détecteur d'empreintes digitales

Vecteur de rotation du jeu

Vecteur de rotation géomagnétique

Gyroscope

Capteur à effet Hall

Magnétomètre

Compteur de pas

Détecteur de pas

Détecteur de mouvement significatif

Capteur de proximité

Capteur RGBC-IR Logiciel Android 9 Pie Dimensions et poids 158 x 68 x 8,2 mm

146g Couleurs Noir, bleu, gris

Rapport qualité / prix

Sony Xperia 5 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage: 799 $ (États-Unis), 699 £ (Royaume-Uni)

Avec l’appareil photo décevant et le design haut de gamme original mais peu pratique, le prix de 799 $ du Xperia 5 le sort bien de la catégorie «sans problème». Il y a d'énormes mises en garde qui viennent avec la recommandation de ce téléphone et j'implore les acheteurs potentiels de l'essayer avant de perdre vos dollars.

Les petits téléphones haut de gamme étaient au bord de l'extinction jusqu'à ce que quelques exceptions notables arrivent sur le marché en 2019. Il n'y a toujours pas beaucoup de choix, mais ce qu'il y a représente une forte concurrence pour le téléphone pas si compact de Sony.

Le rival le plus en vue est le Samsung Galaxy S10e qui commence à 749 $ et a récemment chuté à 549 $ en ventes via les opérateurs américains. Le plus grand compromis est le manque d'un zoom, mais si ce n'est pas une priorité, le S10e représente un meilleur ensemble complet.

Le Google Pixel 4 est un autre rival évident qui se vend également à 799 $, bien qu'il soit tout aussi difficile de recommander complètement le plus petit membre de la famille Pixel 4 en raison de sa durée de vie de la batterie et de ses faibles options de stockage. Si vous pouvez vivre avec, cependant, la double caméra est hors de ce monde.

Le Google Pixel 3 peut souvent être acheté pour moins de 500 $ de nos jours, ou vous pouvez aller encore moins cher avec le Pixel 3a. Les deux téléphones ne sont même pas près de battre le Xperia 5 en termes de performances, mais encore une fois, si la photographie est importante pour vous, les téléphones de Google font exploser les efforts de Sony. Si l'inévitable Pixel 4 coûte environ 800 $, cela vaut également la peine d'être pris en considération.

Allez un peu plus loin et la compétition s'intensifie vraiment.

Si vous pouvez supporter l'idée de sauter du côté obscur, il y a aussi l'iPhone 11. Ce n'est pas Android, bien sûr, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, le dernier Apple en vaut le détour.

C’est juste les petits téléphones aussi. Allez un peu plus grand (enfin, plus épais, le Xperia 5 est déjà assez grand) et vous avez le OnePlus 7T (et OnePlus 7 Pro), Asus Zenfone 6, Xiaomi Mi 9T Pro, Honor 20 Pro et d'autres produits phares abordables qui sont disponibles dans les régions de lancement du Xperia 5 qui coûtent moins (dans certains cas de façon spectaculaire) que le prix demandé du Xperia 5.

Sony Xperia 5: le verdict

Le Xperia 1 était une tentative admirable de Sony de se sortir d'une ornière créative. Cette même ambition se perpétue dans le Xperia 5, qui prend noblement le coup de poing pour reprendre le flambeau de la ligne Compact aujourd'hui disparue, tout en conservant la puissance et le style de la série phare retravaillée de Sony.

Il en résulte une crise d'identité que le Xperia 5 a du mal à concilier. Il n'est pas assez petit pour être un téléphone vraiment compact et, bien que les écrans de smartphone uniques et hauts ne soient tout simplement pas pratiques pour une utilisation quotidienne en termes d'ergonomie et de fonctionnalité.

Le Xperia 5 a trop de points douloureux.

Pour un téléphone qui coûte encore plus cher que les meilleurs produits phares abordables de 2019, le Xperia 5 a trop de points douloureux – l'appareil photo terne, le scanner d'empreintes digitales horrible, le logiciel fade, la conception maladroite – pour le recommander pleinement à quiconque sauf aux cinéphiles avec des capacités limitées espace de poche / sac qui veut regarder des films pris en charge en 21: 9 sur la route.

Qui sait où la marque Xperia va ensuite (numériquement, nous obtiendrons un certain chevauchement si cela reste dans le schéma de dénomination actuel), mais si Sony peut améliorer les fondamentaux solides – qualité d'affichage, audio stellaire, performances fluides – et trouver un moyen de travailler dans son expertise en imagerie alors la seule voie est en place.

Enlevez un peu le haut en cours de route, s'il vous plaît.

Sony Xperia 5 Le design grand-mince ne plaira pas à tout le monde et la triple caméra laisse un peu à désirer, mais si vous voulez un produit phare de Sony qui n'est pas aussi grand que le Xperia 1, le Sony Xperia 5 est un élégant et élégant et puissant téléphone avec une incroyable suite audio.

Sony Xperia 5 dans l'actualité

C’est tout pour notre test du Sony Xperia 5! Faites-nous part de votre opinion sur le successeur du Compact dans les commentaires.