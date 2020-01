Soundcore Infini Pro Review: barre de son économique avec une mise en garde

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Anker s’est fait un nom grâce à ses accessoires de haute qualité, mais ces dernières années, il s’est diversifié dans le segment audio avec la sous-marque Soundcore. Le Soundcore Liberty 2 Pro est l’un des véritables écouteurs sans fil au meilleur son que vous pouvez acheter aujourd’hui, et la marque a constamment présenté d’autres excellents produits audio à moins de 150 $.

L’Infini Pro est le produit le plus ambitieux de Soundcore à ce jour, avec la barre de son offrant Dolby Atmos pour moins de 250 $. Les barres de son ne manquent pas à ce prix, mais l’intégration d’Atmos fait de l’Infini Pro la barre de son la plus abordable pour la technologie de son surround Dolby. Voyons comment il résiste dans une utilisation quotidienne.

D’un coup d’œil

Soundcore Infini Pro

Conclusion: L’Infini Pro offre une qualité sonore exceptionnelle et le subwoofer intégré en fait une excellente option pour les petites pièces. Vous obtenez un mélange décent d’options de connectivité – y compris le transfert 4K, HDMI ARC et Bluetooth 5.0 – et il est incroyablement facile à configurer. C’est un excellent choix si vous recherchez une barre de son économique avec une excellente qualité audio.

Le bon

Conception minimale avec caisson de basses intégré

Qualité sonore phénoménale

Bonne réponse aux basses

Passthrough 4K et HDMI ARC

Connectivité Bluetooth 5.0

Le mauvais

Fonctionnalité Dolby Atmos limitée

Pas d’intégration d’assistant numérique

Soundcore Infini Pro Ce que j’aime

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

L’Infini Pro est comme la plupart des barres de son que vous voyez aujourd’hui: c’est une grande dalle rectangulaire recouverte de tissu noir, avec un design lui permettant d’être discret devant votre téléviseur. La conception à profil bas avec des dimensions de 36,6 x 4,7 x 2,4 pouces signifie qu’il devrait se loger sous la plupart des téléviseurs de 55 à 65 pouces sans aucun problème. Il y a une carte de contrôle en haut qui abrite les boutons d’alimentation et de volume, et vous pouvez également changer facilement de mode d’entrée à partir d’ici. Vous pouvez modifier ces paramètres via la télécommande fournie ou utiliser l’application Soundcore à la place.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Vous avez le choix entre trois modes – film, musique et voix – chaque mode offrant des ajustements subtils à la signature sonore. Le mode film augmente les fréquences basses et ajoute plus de clarté aux dialogues, et en mode musique, la barre de son augmente les aigus et crée une scène sonore plus immersive. En mode vocal, vous remarquerez une augmentation du volume et de la clarté du dialogue, avec cette option particulière qui convient le mieux aux émissions de télévision.

Le caisson de basses intégré fait de l’Infini Pro une excellente option pour les petites pièces.

En termes de connectivité, l’Infini Pro a une entrée HDMI, une sortie HDMI ARC, USB 3.0, une entrée optique, une entrée 3,5 mm et Bluetooth 5.0. La barre de son prend en charge la transmission 4K HDR et Dolby Vision sur votre téléviseur, donc si vous avez un appareil source Dolby Vision compatible, vous pouvez simplement le brancher sur la barre de son. Comme la plupart des produits Soundcore, l’Infini Pro est équipé de la technologie BassUp, qui s’appuie sur un DSP pour amplifier les notes basses fréquences.

L’Infini Pro possède un port bass reflex à chaque extrémité pour canaliser le son, et sous le boîtier en tissu, il y a deux haut-parleurs de milieu de gamme de 2,5 pouces, deux tweeters de 1 pouce et deux woofers de 3 pouces qui font face vers le haut pour fournir une son plus immersif. La qualité audio est particulièrement excellente, avec la barre de son capable de produire des basses éclatantes, des médiums riches et des aigus chauds. Le fait que les woofers soient intégrés dans la conception fait de l’Infini Pro une option attrayante pour les petites pièces. Avec 60 watts pour le subwoofer et 60 pour les haut-parleurs, la barre de son est très bruyante. La connectivité Bluetooth 5.0 en fait également une excellente option pour le couplage avec votre téléphone.

Soundcore Infini Pro Parlons d’Atmos

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

La fonctionnalité de sélection sur l’Infini Pro est la fonctionnalité Dolby Atmos, mais la barre de son ne frappe pas tout à fait la marque dans ce domaine. Avant d’entrer dans le vif du sujet, une introduction à Dolby Atmos: c’est un format de son surround conçu pour délivrer un son enveloppant. Il est utilisé pour regarder des films mais aussi pour écouter de la musique.

Atmos change le paradigme du son surround.

Atmos diffère des implémentations de son surround précédentes en ce qu’il traite le son comme des objets. Avant l’arrivée d’Atmos, la conception sonore était limitée aux canaux. Par exemple, un haut-parleur surround 7.1 possède trois canaux avant (centre, gauche et droite), deux canaux surround (gauche, droite), deux canaux arrière (arrière gauche, arrière droit) et un caisson de basses. Tous les effets sonores ont donc été essentiellement envoyés vers les canaux gauche ou droit.

Avec Atmos, vous obtenez la même combinaison de canaux gauche et droit, mais il y a aussi des haut-parleurs orientés vers le haut qui font rebondir le son au plafond. C’est ce qui donne à Atmos la scène sonore globale. Le format Atmos donne également aux ingénieurs du son plus de flexibilité lors du mixage des effets sonores, car il leur permet de placer des sons à des points spécifiques au lieu d’un canal. Ainsi, des effets tels que la pluie tombante peuvent être envoyés directement aux haut-parleurs au plafond ainsi qu’aux unités surround, ce qui conduit à un son beaucoup plus immersif. Chaque haut-parleur dans une configuration Atmos a son propre flux, donc il reproduit le son indépendamment des autres haut-parleurs.

Vous n’obtenez pas l’expérience Atmos entièrement immersive ici, et ça va.

Parce qu’Atmos dépend fortement de la hauteur pour fournir un son à 360 degrés, une barre de son n’est pas le conduit idéal pour le format. Il y a peu de place pour les haut-parleurs orientés vers le haut, vous perdez donc une partie de ce son enveloppant. C’est également le cas avec l’Infini Pro – vous n’obtenez pas la même expérience Atmos que vous le feriez avec une configuration d’enceintes 5.1.4 dédiée.

C’est un problème avec la plupart des barres de son Atmos, car les limitations physiques de la conception les empêchent de fournir le même son spatial que celui que vous obtiendriez de haut-parleurs individuels. Ce que vous obtenez avec l’Infini Pro ressemble plus à Atmos Lite – il y a un son surround décent et certains effets se passent bien, mais vous manquez les nuances comme les effets de la pluie en hauteur et ainsi de suite.

Soundcore Infini Pro Devriez-vous l’acheter?

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous cherchez à obtenir un son Dolby Atmos totalement immersif, ce n’est pas le produit qu’il vous faut. Il existe des barres de son compatibles Atmos qui fournissent un son à 360 degrés, mais elles coûtent plus de 750 $. Vous avez idéalement besoin d’un ensemble d’enceintes dans une configuration 5.1.4 pour obtenir l’expérience Atmos complète, et ce n’est tout simplement pas possible dans un package intégré comme l’Infini Pro.

Cela dit, vous obtenez une quantité décente de son surround même si l’élément de hauteur d’Atmos fait défaut, ce qui rend la lecture de films beaucoup plus agréable. Dans l’ensemble, l’Infini Pro est une excellente option pour ce qu’il en coûte. La barre de son a une large scène sonore idéale pour la diffusion de films et d’émissions de télévision, et elle dispose de toutes les options de connectivité dont vous aurez besoin.

4

sur 5

Si vous êtes plus intéressé par la musique en streaming, le Yamaha YAS-109 est une meilleure option qui coûte 30 $ de moins. Mais quand il s’agit de films et d’émissions de télévision, l’Infini Pro a un avantage distinct.

Super son sans barre

Soundcore Infini Pro

Option économique solide pour les petites pièces.

L’Infini Pro offre une qualité sonore exceptionnelle et le subwoofer intégré en fait une excellente option pour les petites pièces. Vous obtenez un mélange décent d’options de connectivité – y compris le transfert 4K, HDMI ARC et Bluetooth 5.0 – et il est incroyablement facile à configurer. C’est un excellent choix si vous recherchez une barre de son économique avec une excellente qualité audio.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.