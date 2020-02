SoundPEATS TrueFree + Review: écouteurs incroyables à un prix incroyable

Source: Joe Maring / Android Central

Je ne sais pas exactement comment cela s’est produit, mais ici, chez AC, je suis devenu la personne qui peut tester tous les vrais écouteurs sans fil. Amazon est rempli de véritables bourgeons sans fil à toutes sortes de prix, et je suis devenu la personne incontournable qui peut les utiliser pour voir s’ils valent la lumière du jour.

Beaucoup de ces écouteurs ciblent les acheteurs soucieux de leur budget, souvent avec des prix allant de 100 $ haut de gamme à 50 $. Cependant, si vous faites suffisamment de fouilles, vous pouvez trouver celles qui se vendent encore moins.

Une telle paire d’écouteurs qui fait précisément cela est le SoundPEATS TrueFree +. Ceux-ci vous coûteront un peu plus de 30 $, et à première vue, vous auriez raison d’être sceptique quant à tout ce qu’ils peuvent réellement apporter à la table. Cependant, tout comme le Aukey EP-T21 à prix similaire que j’ai précédemment examiné, le SoundPEATS TrueFree + punch bien au-dessus du petit prix demandé et offre une excellente expérience globale facile à recommander.

Dépasser les attentes

SoundPEATS TrueFree +

Conclusion: Les TrueFree + de SoundPEATS sont un exemple parfait de la raison pour laquelle vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir de vrais vrais écouteurs sans fil. Pour une fraction de ce que Apple et Samsung chargent, le TrueFree + offre un son légitimement excellent, une connexion sans fil fiable et une autonomie de batterie longue durée. Vous pouvez dépenser plus d’argent pour une expérience plus premium, mais pour la plupart des gens, ceux-ci sont parfaitement adéquats.

Avantages

Son clair et bien équilibré

Très confortable à porter

Bluetooth 5.0 est fiable

Autonomie totale de la batterie de 35 heures

Prix ​​incroyable

Les inconvénients

Pas de résistance à l’eau / à la sueur

Informations limitées sur la batterie pour le boîtier de charge

Chargement micro-USB

SoundPEATS TrueFree + Ce qui est génial

Source: Joe Maring / Android Central

J’ai beaucoup de choses positives à dire sur le SoundPEATS TrueFree +, mais commençons comme d’habitude et parlons de la qualité de conception / construction.

Préparez-vous à diffuser l’UFC 247 avec un abonnement ESPN +

En regardant le boîtier de charge pour TrueFree +, il vérifie toutes les cases. Il est léger, possède des aimants puissants qui maintiennent les écouteurs en place et le couvercle est facile à ouvrir tout en offrant un claquement retentissant lorsqu’il est fermé. J’aime aussi beaucoup le haut texturé ajouté par SoundPEATS. Cela ne change rien à la façon dont vous utilisez TrueFree + dans votre quotidien, mais c’est un ajustement subtil qui permet à l’étui de se démarquer de la myriade d’autres véritables écouteurs sans fil dans mon bureau.

Le boîtier est un peu plus grand que certains concurrents de SoundPEATS, mais il est toujours parfaitement facile à jeter dans votre poche principale ou un sac à dos.

Quant aux écouteurs réels, ils font également le travail sans aucun problème important. Ils sont petits, viennent avec plusieurs tailles d’embouts pour que vous puissiez personnaliser l’ajustement en fonction de la forme de votre oreille, et offrent une meilleure suppression passive du bruit que les écouteurs Aukey mentionnés ci-dessus.

Sur cette note, le SoundPEATS TrueFree + a un son incroyablement bon.

L’audio est net, clair et contient une bonne quantité de basses sans aller trop loin. Ce n’est pas aussi percutant que ce que vous trouverez avec le TOZO T6, mais je l’ai trouvé meilleur que les écouteurs Aukey de prix similaire. Le TrueFree + peut également devenir très fort, sans trop de distorsion, même à des niveaux élevés. Même après avoir eu une assez bonne idée de la façon dont le son TrueFree + afin que je puisse écrire cette critique, j’ai continué à les écouter parce que j’aime beaucoup l’audio.

Les personnes ayant des oreilles mieux entraînées pourraient ne pas être d’accord avec moi sur la qualité du son TrueFree +, et c’est OK. L’audio est une chose tellement subjective, mais en ce qui concerne mes oreilles, c’est une expérience d’écoute bien équilibrée que je recommanderais avec plaisir.

Les écouteurs à 30 $ ne devraient pas sonner aussi bien.

Une bonne qualité sonore ne signifie pas grand-chose si la durée de vie de la batterie et les performances Bluetooth sont faibles, et heureusement, ce sont deux domaines dans lesquels le TrueFree + excelle également.

La cote de 3,5 à 4 heures de temps de lecture continue avec les écouteurs n’est pas la meilleure, mais elle devrait quand même suffire pour vous permettre de passer une séance d’entraînement ou un vol court. De plus, lorsque vous prenez en compte le boîtier de charge qui permet une durée d’utilisation totale allant jusqu’à 35 heures, vous finissez par être en mesure d’utiliser les écouteurs pendant de longues périodes sans avoir besoin de le brancher.

Quant à la connexion sans fil, le TrueFree + s’appuie sur Bluetooth 5.0 pour se connecter à votre téléphone, tablette ou bureau. Le processus d’appairage avec mon Pixel 4 XL a été aussi fluide que j’aurais pu le souhaiter, et je suis en mesure de laisser mon téléphone à une extrémité de mon appartement de 1200 pieds carrés et de me promener librement sans aucune interruption de lecture. Le délai audio est également minime lors de l’utilisation des écouteurs pour regarder des vidéos, même sans le codec aptX de Qualcomm.

SoundPEATS TrueFree + Où ils peuvent s’améliorer

Source: Joe Maring / Android Central

Vous devez ajuster vos attentes lors de l’examen de véritables écouteurs sans fil qui sont si bon marché, mais même en tenant compte du prix, il y a des domaines dans lesquels je pense que SoundPEATS peut s’améliorer la prochaine fois.

Tout d’abord, et peut-être le plus ennuyeux, est le manque de classification IP. Cela signifie que les TrueFree + ne sont en aucun cas protégés contre l’eau ou la transpiration, ce qui en fait un mauvais choix pour les écouteurs d’entraînement. Les classifications IP peuvent être coûteuses pour les entreprises, mais étant donné que l’Aukey EP-T21 à 30 $ a au moins une classification IPX4, il s’agit d’une omission notable de la part de SoundPEATS.

Le manque de résistance à l’eau est le plus gros inconvénient du TrueFree +.

J’ai également quelques plaintes concernant le cas de charge. Bien qu’il y ait deux voyants LED à l’avant pour indiquer si la batterie est faible ou pour confirmer qu’elle est branchée et en charge, il n’y a aucun moyen de voir l’état actuel de la batterie du boîtier de manière continue. La plupart des étuis de chargement ont quelques LED pour vous montrer sa charge chaque fois que vous remettez les écouteurs, mais ce n’est pas quelque chose qui est proposé ici. Ce n’est pas un dealbreaker, mais il est difficile de mesurer le niveau de la batterie du boîtier avant qu’il ne soit extrêmement bas.

Mon autre plainte avec le boîtier, et vous avez peut-être vu celui-ci arriver, est le fait qu’il utilise Micro-USB pour charger au lieu de USB-C. SoundPEATS est loin d’être la seule entreprise à utiliser le micro-USB avec ses écouteurs, mais comme nous sommes maintenant en 2020 et que l’USB-C devient de plus en plus courant, l’utilisation d’un gadget qui repose toujours sur le port de charge obsolète est une douleur inévitable dans le cul.

SoundPEATS TrueFree + Donnez-leur une chance

Source: Joe Maring / Android Central

Comme pour tout gadget, dépenser plus d’argent vous procurera généralement une meilleure expérience haut de gamme. Cela vaut pour les téléphones, les montres intelligentes, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les écouteurs / écouteurs, vous l’appelez. À un peu plus de 30 $, les SoundPEATS TrueFree + ne sont évidemment pas la véritable oreillette sans fil la plus haut de gamme. Ce qu’ils sont, cependant, sont parmi les meilleurs écouteurs que vous trouverez à ce prix.

Lorsque vous regardez tous les éléments de base des véritables écouteurs sans fil, les TrueFree + ont à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter. Les écouteurs sont bien construits, sonnent bien, la durée de vie de la batterie est merveilleusement longue et les performances sans fil sont fiables. Même en considérant le prix, c’est une recette pour de super écouteurs.

4

sur 5

SoundPEATS laisse tomber la balle un peu avec la LED de boîtier de chargement inutile et l’utilisation de Micro-USB, mais l’omission la plus accablante à mon avis est le manque de bonne résistance à l’eau / à la transpiration. Je ferais avec plaisir ces nouveaux écouteurs d’entraînement si c’était le cas, mais en l’état, je ne veux pas risquer de les endommager.

Cependant, si vous pouvez regarder l’indice IP manquant, il est difficile de contester ce que SoundPEATS a fourni. Ce sont de véritables écouteurs sans fil, avec un prix ultra bas qui rend les choses bien meilleures.

Dépasser les attentes

SoundPEATS TrueFree +

Ne dépensez pas une fortune

Les TrueFree + de SoundPEATS sont un exemple parfait de la raison pour laquelle vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir de vrais vrais écouteurs sans fil. Pour une fraction de ce que Apple et Samsung chargent, le TrueFree + offre un son légitimement excellent, une connexion sans fil fiable et une autonomie de batterie longue durée. Vous pouvez dépenser plus d’argent pour une expérience plus premium, mais pour la plupart des gens, ceux-ci sont parfaitement adéquats.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.