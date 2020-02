Source: Verizon tue l’accord de Google Pixel, ne prévoit pas de vendre le Pixel 4a ou le Pixel 5 (mise à jour: Verizon nie)

S’adressant à une source familière avec les plans de l’entreprise, mais qui n’était pas autorisée à parler au nom de Verizon, le transporteur aurait mis en suspens pour une durée indéterminée tout projet de vente de nouveaux smartphones Google Pixel. Aucun raisonnement spécifique n’a été immédiatement cité, mais ce n’est pas difficile à deviner: ces téléphones ne se vendent tout simplement pas.

À l’heure actuelle, notre source estime que la probabilité que le Pixel 4a vienne à Verizon est désormais nulle; il est beaucoup trop tard pour que Verizon change d’avis. Et bien qu’il soit possible que le Pixel 5 se retrouve là-bas, c’est simplement parce qu’il reste suffisamment de temps sur l’horloge pour que les plans changent. À ce stade, Verizon n’aurait pas l’intention de vendre le smartphone de prochaine génération de Google.

Ce n’est pas exactement un secret que les Pixels de Google n’ont pas été un succès commercial retentissant, et selon tous les comptes, même les “meilleures” ventes du Pixel 3a restent maigres sur le plus grand marché américain des smartphones. Verizon était facilement le partenaire de transporteur le plus important de Google, car Verizon était responsable de la part du lion de la publicité et de la promotion totales des transporteurs pour chaque génération de Pixel à ce jour.

Il est difficile d’exagérer l’effet dévastateur que cette perte aurait sur le smartphone de Google. Les opérateurs sont la pierre angulaire des fabricants de téléphones dans ce pays, et Verizon était le partenaire le plus important de Google. Il semble que Verizon était si mécontent des performances du Pixel qu’il a finalement jeté l’éponge. Étant donné que nous savons que le transporteur courtise OnePlus, dont le téléphone atterrira probablement plus tard ce printemps – au moment où le Pixel 4a aurait été lancé – cela aurait peut-être dû être un signe d’avertissement.

Les retombées de la dissolution de cette relation commerciale pourraient être profondes dans la division du matériel de Google. Cela représenterait sans aucun doute un échec absolu pour l’effort pluriannuel de Google de devenir un acteur important dans le monde des smartphones. Il est difficile de voir une telle perte n’entraînant pas de changements majeurs dans la façon dont l’entreprise aborde sa stratégie à l’avenir et si elle prévoit de continuer à fabriquer des smartphones. Après quatre générations de téléphones et aucun signe réel de dynamisme, les pouvoirs à l’intérieur de Google s’impatientent probablement avec une unité commerciale qui a constamment sous-performé avec une approche qui n’a sans doute pas beaucoup changé au cours de ces quatre années. C’est un bilan accablant, et qui sera sans aucun doute soumis à un examen minutieux si notre source est correcte.

Est-il possible que Google puisse supprimer les chaussettes de Verizon avec ce qu’il prévoit pour le Pixel 5? Je veux dire, je suppose que c’est possible. Mais si vous me demandiez si c’était probable? Je ne suis tout simplement pas optimiste.

Il ne fait aucun doute que la spéculation se répandra à l’idée que Google pourrait éventuellement quitter complètement le secteur des smartphones, mais nous n’avons actuellement aucune raison de penser que c’est quelque chose sur la table. Mais si le Pixel 5 ne finit pas vraiment par Verizon, je ne peux pas imaginer que ce n’est pas quelque chose que les dirigeants de Google devront considérer comme une option.

Nous avons contacté Google pour lui faire part de ses commentaires sur cette histoire et nous mettrons à jour toutes les réponses qu’il fournira.

Verizon nie

Dans une déclaration à Eric Zeman d’Android Authority, Verizon a nié toute rupture avec Google et a déclaré qu’il attendait avec impatience de nouveaux appareils de la société.

Verizon dit “Il n’y a pas de vérité dans ce rapport” qu’il cessera de vendre les téléphones Pixel de Google. “Verizon continue de travailler avec Google et attend avec impatience le nouveau portefeuille d’appareils.”

