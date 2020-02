Southwest, JetBlue et Delta ont des bonus de bienvenue incroyables en ce moment

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Que souhaitez-vous savoir

Southwest, Delta et JetBlue ont tous des bonus de bienvenue massifs en ce moment.

Les bonus varient de 15 000 à 100 000 points bonus.

Toutes les offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

Si vous voyagez ou prévoyez de voler sur Southwest, JetBlue ou Delta dans un avenir proche, les trois compagnies aériennes ont récemment proposé des bonus de bienvenue impressionnants pour leurs cartes de crédit comarquées. La saisie de l’un d’eux pour votre vol et d’autres achats vous rapportera jusqu’à 100 000 points ou miles, mais toutes ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

Sud-ouest

Tel que rapporté par The Points Guy, Southwest vient d’augmenter l’offre de lancement sur sa carte de crédit Southwest Rapid Rewards Plus. Jusqu’au 10 février, les nouveaux titulaires de carte peuvent gagner jusqu’à 75 000 points: gagnez 40 000 points après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois et 35 000 points supplémentaires après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des 6 premiers mois, votre compte est ouvert.

C’est maintenant un moment particulièrement fantastique pour saisir cette carte car elle vous rapproche relativement de la qualification pour le Pass Compagnon du Sud-Ouest, qui vous permet d’emmener gratuitement avec vous un partenaire, un enfant, un parent ou un ami sur tous les vols (autres que les taxes / frais) . Le Companion Pass vous oblige à gagner 125 000 points, donc l’offre de lancement sur cette carte à elle seule vous fait plus que la moitié. Le Pass Compagnon est également bon pour l’année où vous le gagnez ainsi que l’année suivante, vous pouvez donc obtenir près de deux ans de vols gratuits pour votre compagnon si vous chronométrez celui-ci correctement.

Récompenses plus

Carte de crédit Southwest Rapid Rewards® Plus

Gagnez jusqu’à 75 000 points. Gagnez 40 000 points après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des 3 premiers mois d’ouverture de votre compte. De plus, gagnez 35 000 points après avoir dépensé 5 000 $ en achats au cours des 6 premiers mois d’ouverture de votre compte. 3 000 points bonus après l’anniversaire de votre titulaire de carte. 2 points par 1 $ dépensé sur les achats Southwest® et les achats Rapid Rewards® d’hôtels et de partenaires de location de voitures. 1 point par dollar dépensé sur tous les autres achats. Tous les points gagnés comptent pour le Pass Compagnon. Aucune date d’interdiction ou restriction de siège. Échangez vos points contre des vols, des séjours à l’hôtel, des cartes-cadeaux, l’accès à des événements, etc.

JetBlue

JetBlue a également augmenté ses bonus de bienvenue, selon un nouveau rapport de The Points Guy. La carte JetBlue Plus vous rapportera 60000 points après avoir dépensé 1000 $ au cours des 90 premiers jours et payé les frais annuels, tandis que la carte d’affaires JetBlue vous rapportera 50000 points après avoir dépensé 1000 $ au cours des 90 premiers jours et 10000 points supplémentaires lors d’un achat. est faite sur une carte d’employé dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

Delta

Delta a également récemment abandonné une toute nouvelle gamme de cartes de crédit co-marquées avec American Express avec d’énormes offres de lancement pour le célébrer. Les offres couvrent l’ensemble de la gamme de cartes de crédit de Delta avec des bonus allant de 15 000 miles bonus jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion®.

Carte Delta SkyMiles® Gold American Express: Gagnez jusqu’à 70 000 miles bonus. Gagnez 60 000 miles bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. De plus, gagnez 10 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. L’offre expire le 4/1/2020.

Carte Delta SkyMiles® Platinum American Express: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus. Gagnez 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. L’offre expire le 4/1/2020.

Carte Delta SkyMiles® Reserve American Express: gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM). Gagnez 80 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM) après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. L’offre expire le 4/1/2020.

Carte Delta SkyMiles® Blue American Express: Gagnez 15 000 miles bonus après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. L’offre expire le 4/1/2020.

Si vous voyagez ou prévoyez de voyager avec Delta, c’est l’une des meilleures offres que nous ayons jamais vues pour leurs cartes de crédit. Toutes ces offres expirent le 1er avril 2020, alors saisissez-les avant qu’elles ne disparaissent.

réserve

Carte Delta SkyMiles® Reserve American Express

Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM). Voici comment: Gagnez 80 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM) après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. De plus, gagnez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. L’offre expire le 4/1/2020. Gagnez 2 miles par dollar dépensé sur les achats effectués directement avec Delta. Gagnez 1 mile pour chaque dollar éligible dépensé pour d’autres achats. Entrez sans frais au Delta Sky Club® et amenez jusqu’à deux personnes pour un tarif exclusif de 29 $ par personne et par visite. À partir du 30/01/2020, le tarif exclusif par visite pour accéder au Delta Sky Club® sera de 39 $ par personne. Recevez l’embarquement prioritaire de la cabine principale 1 sur vos vols Delta, rangez votre bagage à main et installez-vous plus tôt. Enregistrez votre premier bagage gratuitement sur les vols Delta – c’est une économie pouvant atteindre 240 $ par aller-retour pour une famille de quatre personnes. 550 $ de frais annuels. Des conditions s’appliquent.

Quelle que soit la compagnie aérienne que vous prévoyez de voler, il n’est pas trop difficile de trouver une offre de bienvenue assez attrayante en ce moment. Trouvez la carte et la compagnie aérienne qui vous conviennent, à vous et à vos voyages, et profitez d’énormes bonus.

