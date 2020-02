SpaceX a-t-il fait une percée avec son Starship? Vaisseau spatial en Zero-G

Le PDG de SpaceX, Elon Musk doit être le genre de personne le plus impraticable et le plus tourné vers la lune jamais à la tête d’une entreprise de renommée mondiale. Le tourisme spatial abordable n’est plus le rêve d’un avenir lointain. Avec sa vision et le travail acharné et rigoureux de son équipe chez SpaceX, Musk redéfinit le voyage spatial.

Le 5 février 2020, Musk a tweeté un autre message cryptique avec une vision conceptuelle d’un concert jouant dans Zero Gravity. La photo tweetée par Musk montre une violoniste jouant de son instrument en lévitation dans l’air tandis qu’un groupe de spectateurs est enchanté par la vue incroyable sur la superbe queue bleue de la terre en arrière-plan.

Est-ce que le Tweet de Musk signifie que son équipe a fait une percée avec la flotte Starship? Est-ce à dire que cela ne prendra que quelques jours avant que l’équipe SpaceX annonce que Starship peut prendre son premier vol dans l’espace? Ou cela montre-t-il simplement ce que le Starship offrira une fois qu’il sera terminé?

Il convient de mentionner que le Congrès international d’astronautique 2020 se tiendra à Dubaï du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020. Le tweet de Musk pourrait tout aussi bien indiquer ce que SpaceX apportera à l’IAS 2020, même s’il est dans huit mois.

Cependant, si le véhicule SpaceX Starship est terminé à temps et qu’il prend son premier vol dans l’espace avec des passagers à bord, il est très peu probable que le Starship ait les fenêtres massives comme indiqué sur l’image. Il pourrait s’agir d’un certain nombre d’écrans haute résolution présentant la vue à l’extérieur.

Prédisez le concept art tweeté par Musk de la manière qui vous plaît, il y a très peu de doute quant à l’attrait du concept, et si Musk le rend possible en temps réel, ce serait un bond de géant pour l’humanité vers la réalisation de ce qui était auparavant considéré comme un objectif inaccessible.

