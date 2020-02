Spark a été mis à jour avec la prise en charge des avatars, du masquage de compte, etc.

L’application de messagerie électronique populaire Spark a reçu des mises à jour de ses versions iPhone, iPad et Mac aujourd’hui. Ils sont tous disponibles au téléchargement depuis leurs App Stores respectifs maintenant.

À partir de la version Mac de Spark, les utilisateurs peuvent désormais activer les avatars si c’est quelque chose qui les passionne. Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été ajoutée à l’iPhone et à l’iPad à l’automne, mais qui est maintenant accessible à tous.

Toutes les versions de Spark ont ​​également désormais une fonctionnalité appelée Envoyer à nouveau. Il fait exactement ce que vous imaginez et permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails existants à de nouveaux destinataires sans avoir à faire l’ancienne danse de copier-coller. C’est une fonctionnalité que tout le monde n’utilisera pas, mais si vous le faites, vous allez probablement l’apprécier beaucoup.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

La possibilité de masquer les comptes de la boîte de réception unifiée est également disponible dans toutes les versions de Spark. Pourquoi? C’est ce que l’équipe de Spark a à dire.

Supposons que vous ayez 3 comptes différents: votre adresse e-mail professionnelle, votre compte personnel et un compte partagé géré par un membre de votre équipe. Vous utilisez activement les deux premiers comptes tout en ne vérifiant le troisième qu’occasionnellement. Maintenant, vous pouvez le cacher de la boîte de réception unifiée tout en y ayant toujours accès depuis la barre latérale. C’est un excellent moyen de désencombrer votre boîte de réception et de ne voir que les e-mails les plus pertinents.

C’est logique, non?

Vous pouvez télécharger Spark gratuitement depuis l’App Store et le Mac App Store maintenant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.