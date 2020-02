Spécifications de la série Samsung Galaxy S20 par rapport à la concurrence

La série Samsung Galaxy S20 est enfin officielle après des mois de fuites, et nous avons le choix entre trois appareils cette année. Quoi qu’il en soit, vous obtenez une expérience de base similaire, avec une puissance phare, une connectivité 5G et des informations d’identification impressionnantes.

Alors, comment la dernière et la plus grande famille phare de Samsung résiste-t-elle à la concurrence? Nous comparons les spécifications de Samsung aux concurrents Android et iPhone. Dans cette comparaison particulière, nous examinons le Google Pixel 4 XL, le OnePlus 7T Pro, le Huawei Mate 30 Pro et l’iPhone 11 Pro et Pro Max.

Puissance et stockage

ProcesseurStockageRAMAffichageSamsung Galaxy S20Qualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990128GB

Extensible via microSD12GB6.2 pouces Dynamic AMOLED

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

120Hz Samsung Galaxy S20 PlusQualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990128GB / 512GB

Extensible via microSD12GB6,7 pouces Dynamic AMOLED

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

120Hz Samsung Galaxy S20 UltraQualcomm Snapdragon 865 ou Samsung Exynos 990128GB / 512GB

Extensible via microSD12GB ou 16GB6.9 pouces Dynamic AMOLED

3.200 x 1.440

Rapport 20: 9

120HzGoogle Pixel 4 XLQualcomm Snapdragon 85564GB / 128GB

Écran lisse pOLED de 6 Go et 6,3 pouces non extensible

3 040 x 1 440

Rapport 19: 9

90 Hz OnePlus 7T ProQualcomm Snapdragon 855 Plus 256 Go

AMOLED non extensible 8 Go ou 12 Go 6,67 pouces

3.120 x 1.440

Rapport 19,5: 9

90HzHuawei Mate 30 ProHiSilicon Kirin 990128GB / 256GB

Extensible via une carte NM 8 Go6,53 pouces OLED incurvé

2.400 x 1.176

Rapport 18,5: 9

Apple iPhone 11 ProApple A13 Bionic64 Go / 256 Go / 512 Go

OLED non extensible de 4 Go et 5,8 pouces

2 436 x 1 125

Rapport 19,5: 9

60HzApple iPhone 11 Pro MaxApple A13 Bionic64GB / 256GB / 512GB

OLED non extensible de 4 Go et 5,8 pouces

2 688 x 1 242

Rapport 19,5: 9

60Hz

Mettons une chose de côté ici. Les appareils Galaxy S20 sont les seuls téléphones de cette liste avec le processeur Snapdragon 865 (ou le nouvel Exynos 990). Tous les autres téléphones Android Qualcomm de la liste utilisent à la place le Snapdragon 855 ou 855 Plus SoC de dernière génération.

La différence de chipset confère immédiatement aux téléphones Samsung un net avantage. Inutile de dire que les téléphones Snapdragon 865 devraient pouvoir fumer les anciens appareils alimentés par Qualcomm.

Le Kirin 990 de Huawei a fait ses débuts dans le Mate 30 Pro et bien qu’il se soit battu avec les Snapdragon 855 et 855 Plus en termes de performances CPU et GPU, nous pouvons certainement nous attendre à ce que le Snapdragon 865 avance.

Finalement! Le processeur du Snapdragon 865 bat le Apple A13

On dit souvent que les processeurs d’Apple ont au moins deux générations d’avance sur les processeurs disponibles pour Android. Samsung, Huawei et MediaTek fabriquent tous des processeurs puissants pour les appareils Android, y compris le Samsung Exynos 990…

Le chipset A13 d’Apple est également une bête à part entière, car Cupertino est devenu un adepte du jeu au silicium au fil des ans. Mais notre propre Gary Sims a mis à l’épreuve un design de référence Snapdragon 865 et a trouvé que le chipset Qualcomm battait le processeur iPhone 11 dans plusieurs benchmarks.

Nous devrons attendre un véritable téléphone Snapdragon 865 pour le vérifier, mais les repères ne signifient pas grand-chose pour les performances réelles. Néanmoins, cela suggère que le processeur Snapdragon est un processeur de premier ordre quel que soit le système d’exploitation.

En ce qui concerne le stockage, Google et Apple offrent tous deux un maigre 64 Go de stockage non extensible comme modèles de base (bien que d’autres variantes soient également disponibles). Les autres téléphones de la liste offrent au moins 128 Go d’espace, la série S20 et le Mate 30 Pro offrant également un stockage extensible (bien qu’avec des cartes NM propriétaires dans le cas de Huawei).

Afficher

Tous les téléphones de cette comparaison de spécifications offrent des panneaux OLED, avec une résolution minimale de FHD +. Samsung, OnePlus et Google sont en tête du peloton en matière de résolution, offrant des résolutions QHD +. Le Mate 30 Pro de Huawei bascule également sur la résolution FHD + avec un panneau de 2400 x 1176 (6,53 pouces), mais il n’est pas aussi net que Samsung et Google.

Les iPhones d’Apple sont plus conformes à Huawei que les principaux appareils en termes de résolution, offrant respectivement 2 436 x 1 125 et 2 688 x 1 242 panneaux pour les modèles 11 Pro et Max.

Samsung est également en tête du peloton en ce qui concerne le taux de rafraîchissement, offrant un taux de 120 Hz lorsqu’il est réglé sur une résolution FHD +. Pendant ce temps, le Google Pixel 4 XL offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz – toujours plus élevé que les appareils Apple et Huawei. Besoin d’un affichage plein écran? Ensuite, le OnePlus 7T Pro est le seul candidat sur la liste grâce à sa caméra selfie pop-up.

Lis: Voici pourquoi je pense que les guerres de taux de rafraîchissement sont stupides

L’iPhone 11 Pro possède le plus petit écran de la liste, avec 5,8 pouces. C’est donc un choix solide si vous n’avez pas de pattes de yéti pour les mains.

Sinon, Samsung, OnePlus et Huawei offrent tous des capteurs d’empreintes digitales à l’écran, tandis que Huawei propose le déverrouillage du visage 3D comme deuxième option d’authentification. Les appareils Apple et Google s’appuient uniquement sur le déverrouillage du visage 3D, ce qui a des conséquences regrettables pour le Pixel 4 XL, car de nombreux développeurs n’ont pas intégré la prise en charge de l’option biométrique dans leurs applications.

Appareils photo

Si vous pensez que plus c’est mieux, alors le Pixel 4 XL n’est certainement pas pour vous. Il possède le moins de caméras arrière de tous les produits phares de cette liste, offrant un appareil photo principal 12MP et un téléobjectif 2x 16MP (avec un zoom hybride au-delà). Néanmoins, c’est le seul téléphone sur la liste avec un mode astrophotographie pour prendre des photos des étoiles – si vous vous souciez de ce genre de chose.

Le Galaxy S20, OnePlus 7T Pro et l’iPhone 11 Pro / Pro Max offrent à la place des configurations de triple caméra, optant pour un arrangement familier normal / large / téléobjectif. Cela représente une disposition très flexible, vous donnant un appareil photo pour presque toutes les situations.

Caméras arrièreCaméras frontalesBatterieSamsung Galaxy S2012MP grand angle, f / 1.8

Téléobjectif 64MP, f / 2.0

12MP ultra-large, f / 2.2

Enregistrement 8K 10MP f / 2.24,000mAh

Charge filaire 25 W

Recharge sans fil 15W Samsung Galaxy S20 Plus12MP grand angle, f / 1.8

Téléobjectif 64MP, f / 2.0

12MP ultra-large, f / 2.2

Capteur 3D ToF

Enregistrement 8K 10MP f / 2.24,500mAh

Charge filaire 25 W

Chargeur sans fil 15W Samsung Galaxy S20 Ultra108MP grand angle, f / 1.8

Téléobjectif 48 MP, f / 3,5

12MP ultra-large, f / 2.2

Capteur 3D ToF

Enregistrement 8K 40MP f / 2.25,000mAh

Charge filaire 45 W

Charge sans fil 15 W Google Pixel 4 XL12.2MP, f / 1.7

Téléobjectif 16MP, f / 2.4

Enregistrement 4K / 30fps 8MP f / 2.0

3D ToF3,700mAh

Charge filaire 18 W

Charge sans fil 11 WOnePlus 7T Pro48MP grand angle, f / 1.6

16MP ultra-large, f / 2.2

Téléobjectif 8MP, f / 2.4

Enregistrement 4K / 60fps 16MP f / 2.04,085mAh

Chargement filaire 30WHuawei Mate 30 Pro40MP grand angle, f / 1.6

40MP ultra-large, f / 1.6

Téléobjectif 8MP, f / 2.4

Capteur 3D ToF

Enregistrement 4K / 60fps 32MP f / 2.0

Capteur 3D ToF4,500mAh

Charge filaire 40 W

Charge sans fil 27 W Apple iPhone 11 Pro12MP large f / 1.8

12MP ultra-large f / 2.0

Téléobjectif 12MP f / 2.4

Enregistrement 4K / 60fps 12MP f / 2.2

Capteur 3D3 046mAh

Charge filaire 18 W

Charge sans fil 7,5 W Apple iPhone 11 Pro Max12MP large f / 1.8

12MP ultra-large f / 2.0

Téléobjectif 12MP f / 2.4

Enregistrement 4K / 60fps 12MP f / 2.2

Capteur 3D3,969mAh

Charge filaire 18 W

Charge sans fil 7,5 W

Le Mate 30 Pro et les autres téléphones S20 de Samsung montent la barre avec quatre caméras arrière, bien que la quatrième caméra de chaque téléphone soit simplement une caméra 3D ToF. La caméra principale de 40MP de Huawei utilise un capteur RYYB pour de meilleures capacités en basse lumière, et elle était à l’avant du pack dans une obscurité absolue au moment de sa sortie. Son appareil photo ultra-large de 40 mégapixels pourrait également être le meilleur tireur ultra-large en termes de faible luminosité, alors gardez cela à l’esprit si vous appréciez les clichés grand angle.

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung possède la configuration d’appareil photo la plus impressionnante de la liste, avec un appareil photo principal 108MP capable de regrouper les pixels 9 en 1. Nous attendons de voir des clichés de jour et de faible luminosité, mais il possède toutes les caractéristiques d’un appareil photo de premier ordre. Sinon, il contient également un appareil photo à zoom 48MP capable de zoom hybride 10x (par rapport au zoom hybride 3x du S20 et S20 Plus). Un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels complète les capacités de la série S20.

En termes d’enregistrement vidéo, la série Galaxy S20 possède les meilleures spécifications sur papier. Il offre un enregistrement super lent en 8K, 4K / 60fps et 960fps (bien que le S20 Ultra utilise une amélioration logicielle). Le Pixel 4 XL est le seul téléphone de la liste qui ne peut pas faire de 4K / 60fps, dépassant à la place l’enregistrement 4K / 30fps. Il convient également de noter que les iPhones d’Apple sont généralement considérés comme les meilleurs smartphones pour l’enregistrement vidéo, mais nous devrons les comparer à la série S20 pour mieux juger.

Batterie

L’iPhone 11 Pro possède la plus petite batterie de la liste (3 046 mAh), mais la capacité d’Apple à personnaliser à la fois le matériel et les logiciels signifie que la capacité pure ne raconte pas toute l’histoire. Pendant ce temps, l’iPhone 11 Pro Max fait monter les enchères avec une batterie de 3 969 mAh.

En passant à Android, le plus grand perdant est le Google Pixel 4 XL en raison de sa batterie de 3700 mAh. Elle est plus petite que la batterie standard de 4 000 mAh du S20 et pâlit en comparaison avec les batteries de 4 500 mAh et 5 000 mAh du S20 Plus et Ultra.

Lis: Habitudes de charge pour maximiser la durée de vie de la batterie

Le OnePlus 7T Pro oscille autour de la capacité du Galaxy S20 avec sa batterie de 4 085 mAh, tandis que le Huawei Mate 30 Pro propose un pack de 4 500 mAh non négligeable.

En d’autres termes, les S20 Plus, S20 Ultra et Huawei Mate 30 Pro sont en tête de liste si vous appréciez l’endurance (au moins sur papier).

Besoin d’un téléphone à chargement rapide? Ensuite, le S20 Ultra offre des vitesses de charge de 45 W (chargeur 45 W vendu séparément), tandis que les autres téléphones Samsung offrent des vitesses de 25 W. Le Mate 30 Pro est néanmoins très rapide en raison de sa charge de 40 W, tandis que le OnePlus 7T Pro offre des vitesses de 30 W. Malheureusement, la série Apple iPhone 11 et le Pixel 4 XL sont en bas de la liste avec des vitesses de charge de 18 W.

Vous aimez l’idée de la recharge sans fil? Eh bien, tous ces téléphones empêchent le OnePlus 7T Pro de prendre en charge les recharges sans fil. Les téléphones Samsung offrent une charge sans fil de 15 W, mais le Mate 30 Pro est en tête de liste avec une charge de 27 W. Les téléphones Apple et Google offrent des vitesses sans fil de 7,5 W et de 10 W respectivement.

Suppléments?

Les téléphones phares contiennent souvent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, et la plupart de ces téléphones offrent en effet plus que de simples spécifications de base. Tous ces appareils à l’exception du OnePlus 7T Pro offrent des conceptions résistantes à l’eau, pour les débutants.

Les téléphones Huawei et Samsung offrent également une prise en charge de la charge sans fil inversée, vous permettant de recharger d’autres appareils de charge sans fil. Le Mate 30 Pro offre cependant une fonctionnalité qu’aucune des autres n’a, et c’est un blaster IR. Donc, si vous devez contrôler des appareils hérités tels que des climatiseurs, des téléviseurs, des lecteurs de DVD, etc., il s’agit d’une fonctionnalité pratique. Là encore, tous les autres téléphones prennent en charge les services Google Play.

Malheureusement, la seule chose que vous ne trouverez sur aucun de ces téléphones est un port pour casque. C’est vraiment dommage, car le câble offre toujours plusieurs avantages par rapport à l’audio sans fil.

Avons-nous manqué des différences de spécifications majeures? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

