Speedtest d'Ookla commence à déployer un nouveau VPN mobile dans l'application Android

Il existe déjà une tonne d'excellents VPN, dont certains sont même gratuits. Et maintenant, que vous le demandiez ou non, il y a un autre nouveau sur le bloc, et cette fois, c'est Speedtest par Ookla.

En relation: Meilleurs VPN: nos 6 meilleures recommandations

Même si Speedtest est nouveau dans le jeu VPN, l'application existe depuis des lustres. C'est l'une des applications de test de vitesse réseau les plus populaires depuis aussi longtemps que je me souvienne.

Pour le moment, le service est en version bêta et sera entièrement gratuit pendant cette période. Une fois la période bêta terminée, Speedtest VPN devrait être accompagné d'un niveau gratuit et payant, bien que le prix n'ait pas encore été divulgué.

L'option gratuite prendra en charge jusqu'à 2 Go de données par mois, tandis que nous supposons que le niveau payant offrira une connectivité illimitée. Malheureusement, toutes les données utilisées lors des tests de réseau standard seront également prises en compte dans la limite de 2 Go de Speedtest VPN. Il s'agit également d'un service exclusif aux mobiles, et nous ne pensons pas qu'Ookla envisage de créer un client de bureau.

Speedtest fournit un guide étape par étape sur la façon de démarrer avec son nouveau VPN, mais cela n'a pas fonctionné pour nous. Afin de tester la fonctionnalité par nous-mêmes, nous avons dû télécharger la dernière mise à jour 4.4.29 d'APK Mirror car l'application dans le Play Store n'avait pas vu de mise à jour depuis des semaines. Si vous mourez d'envie de l'essayer maintenant, vous pouvez tout aussi facilement suivre la voie que nous avons suivie. Sinon, vous pouvez simplement attendre que la mise à jour Play Store OTA atterrisse sur votre appareil.

Lire ensuite: Comment utiliser un VPN – un guide étape par étape