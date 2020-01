Sphero RVR, le robot tout-terrain programmable, coûte 172 $ (78 $ de rabais) sur Amazon

Sphero a fait son apparition sur la scène en 2011 avec un adorable robot sphérique qui pouvait être contrôlé avec un smartphone. Depuis lors, la société a publié toutes sortes de produits uniques basés sur ce concept, comme ces robots Star Wars, une voiture RC Lightning McQueen et le Bolt. À l’heure actuelle, vous pouvez accrocher l’un des produits les plus ambitieux de Sphero, le Sphero RVR, pour 172,34 $ (77,65 $ de réduction) sur Amazon.

Contrairement à l’orbe robotique d’origine de Sphero, le RVR présente une conception semblable à un réservoir avec quatre roues, des marches tout-terrain et un moteur à couple élevé. Il comprend également une série de capteurs internes, dont un accéléromètre, un gyroscope, un capteur infrarouge, un capteur de couleur et un capteur de lumière. Sur le dessus se trouve une cage de sécurité amovible pour éviter les flips indésirables, tandis que la batterie rechargeable promet beaucoup de jus pour les excursions.

Les utilisateurs peuvent accéder à l’application Sphero Edu pour coder le RVR avec Draw & Drive, des blocs Scratch ou JavaScript, et des développeurs plus expérimentés peuvent même installer des bibliothèques SDK et API. Le RVR fonctionne également avec un certain nombre de matériel tiers, tels que Raspberry Pi, Arduino, micro: bit et littleBits de Sphero.