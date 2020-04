Spigen fait don de tous ses revenus pour l’allégement de COVID-19 jusqu’au 30 avril

Il prolonge également la période de retour pour tous les achats entre le 1er mars et le 31 mai à soixante jours.

Les étuis du fabricant d’accessoires Spigen peuvent être conçus pour être durs comme de l’acier, mais leur cœur est certainement doux comme de la soie (être enfermé dans la maison me fait apparemment tout à fait l’écrivain de cheeseball). La société vient d’annoncer qu’elle versera 100% du produit des ventes effectuées via toutes ses boutiques en ligne de marque pour aider à soulager COVID-19.

La société s’est associée à Direct Relief pour fournir de l’équipement aux travailleurs de la santé qui combattent la maladie en première ligne dans les hôpitaux et les centres de soins d’urgence. L’annonce de l’entreprise se lit comme suit:

Chaque achat effectué servira à fournir des matériaux et des fournitures à ceux qui mènent la bataille contre COVID-19. Tous les produits de chaque article commandé par le biais des boutiques en ligne de marque Spigen du 9 au 30 avril iront directement à l’achat et à la distribution d’équipement au personnel médical, principalement dans les hôpitaux et les centres de soins d’urgence.

Spigen met également à jour sa politique de retour pour permettre une fenêtre de retour prolongée de 60 jours pour tous les achats effectués entre le 1er mars et le 31 mai 2020, une extension encore plus généreuse que celle annoncée par Amazon cette semaine.

Pour garantir la sécurité de ses produits et de ses employés, l’entreprise affirme qu’elle fournit quotidiennement des équipements de protection tels que des masques et des gants à ses employés d’entrepôt, tout en encourageant le reste de sa main-d’œuvre à travailler à domicile si possible.