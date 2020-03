Splash Damage, développeur de Gears Tactics, travaille sur un jeu exclusif Stadia

Le studio britannique Splash Damage a principalement agi en tant que studio d’assistance au cours des dernières années, aidant The Coalition, propriété de Microsoft, à développer les jeux Gears of War et même à jouer le rôle principal dans les prochains Gears Tactics. Aujourd’hui, Splash Damage a révélé qu’il travaillait sur un jeu exclusif Stadia, bien qu’aucun autre détail ne soit connu pour le moment.

Dans le billet de blog faisant cette annonce, Splash Damage a déclaré que «Chez Splash Damage, nous cherchons toujours à innover et toujours à la recherche de partenaires et de plateformes qui nous permettent de faire exactement cela. Nous sommes de grands fans de Stadia depuis a été annoncé et a été étonné par la technologie et la passion pour le jeu de l’équipe Stadia. “

Le studio a également noté que plus d’informations seraient partagées dans les prochains mois. Il va sans dire que Stadia a fait l’objet de nombreuses critiques, mais Google continue d’investir dans la plate-forme, après avoir récemment ouvert un nouveau studio dirigé par le chef de Sony Santa Monica, Shannon Studstill.

Bien que nous ne sachions pas ce que sera ce jeu, nous pouvons regarder le fait que Splash Damage a une longue histoire de travail sur les jeux multijoueurs, avec la première et seule IP originale du studio étant Dirty Bomb, un jeu de tir multijoueur sur PC. Le prochain jeu à venir du studio est Gears Tactics, qui emmènera le monde de Gears of War dans une configuration de type XCOM le 28 avril. Il arrivera d’abord sur PC mais sera sur Xbox un peu plus tard.