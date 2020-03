Spotify Kids lance aux États-Unis, au Canada et en France

Pour donner aux parents la tranquillité d’esprit pendant que leurs enfants écoutent de la musique, Spotify présente une application distincte pour les plus jeunes. Seul un contenu audio adapté aux enfants sera sélectionné par la nouvelle application, dont l’interface utilisateur lumineuse et colorée avec des boutons surdimensionnés facilitera l’exploration pour les plus petits.

Spotify Kids est lancé en version bêta et n’est disponible qu’en Irlande, pour commencer, avant de venir dans d’autres pays plus tard. Vous devrez être membre Premium Family pour le télécharger et l’utiliser, mais il n’y a pas de frais supplémentaires si vous êtes déjà abonné à ce niveau. Téléchargez simplement l’application pour Android ou iOS et connectez-vous à votre compte comme d’habitude; vous pouvez maintenant remettre Spotify à vos enfants sans vous inquiéter.

Les enfants peuvent choisir un personnage idiot comme avatar, rechercher du contenu et des listes de lecture en fonction des genres mignons qui pourraient les intéresser, et enregistrer leurs favoris tout comme les utilisateurs adultes peuvent le faire dans l’application Spotify normale. Les parents ont un contrôle total sur le type d’audio que leurs enfants sont autorisés à écouter, et seuls leur âge et leurs antécédents d’écoute sont utilisés pour déterminer le contenu qui leur est recommandé.

Si vous vivez en Irlande et avez un compte Premium Family, vous pouvez télécharger Spotify Kids depuis le Play Store dès maintenant.

Royaume-Uni et Australie

Spotify Kids est désormais disponible pour les abonnés Premium Family au Royaume-Uni et en Australie.

États-Unis, Canada, France

Spotify vient de lancer son application Kids aux États-Unis, au Canada et en France. De nombreux contenus nouveaux, adaptés à l’âge et organisés à la main ont également été ajoutés, pour s’assurer que les plus petits restent divertissants. L’application propose désormais 8 000 chansons, listes de lecture thématiques, berceuses, contenu éducatif et même certains médias de la culture pop.

Au total, Spotify Kids est désormais disponible en Argentine, Australie, Brésil, Canada, Danemark, France, Irlande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suède, Royaume-Uni, États-Unis.