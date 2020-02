Spotify met à jour les pages d’affichage des podcasts pour renforcer la concurrence avec les podcasts Apple

Spotify vient de lancer quelques mises à jour de la section Podcast de son application avec une refonte de la conception de la page qui ressemble étrangement à l’application Apple Podcasts. Spotify a annoncé les mises à jour dans un article de blog et dit que le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités sont là pour “vous aider à trouver votre prochain podcast préféré, plus rapidement”.

Le premier changement est une nouvelle conception de la page de présentation qui ressemble beaucoup à la présentation des pages de présentation des podcasts d’Apple. La description a été déplacée vers le haut de la page afin que vous puissiez avoir une idée générale de la nature du podcast. Vous verrez également un libellé de catégorie sur la page de l’émission et, si vous souhaitez voir plus de podcasts dans cette catégorie, vous pouvez appuyer dessus. Si une émission a un court épisode d’introduction, il sera également en haut de la liste des épisodes.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Spotify espère que ces trois fonctionnalités permettront aux utilisateurs de tester rapidement de nouveaux podcasts et de trouver des émissions supplémentaires qu’ils seraient également intéressés à souscrire. Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des trois fonctionnalités.

Un design de page de podcast actualisé

Notre page Podcast Show peut sembler un peu différente, mais elle a toujours toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez. Le nouveau look déplace les descriptions vers le haut, vous n’avez donc plus besoin de glisser sur une émission pour en savoir plus. Cela permet d’obtenir plus d’informations sur chaque podcast et épisode en un seul coup d’œil.

Toutes les nouvelles catégories de spectacles

Vous recherchez un genre ou un type de spectacle spécifique? Désormais, des catégories d’émissions descriptives seront affichées sous la description de l’émission, allant des “histoires personnelles” aux “vrais crimes”, “voyages”, “relations”, etc. Appuyez simplement sur celui qui vous intéresse le plus pour voir plus d’émissions dans cette catégorie.

Bandes-annonces en vedette

Si vous n’êtes pas du genre à vous engager trop facilement, cette prochaine fonctionnalité est parfaite pour vous. Maintenant, si une émission a un “épisode” de bande-annonce à diffuser, il sera mis en évidence en haut de la liste des épisodes, vous donnant la possibilité d’écouter un extrait de l’émission avant de plonger tête première. Apprenez à connaître le podcast avant de vous engager pleinement et peut-être même tomber amoureux de celui auquel vous ne vous attendiez pas.