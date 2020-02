Spotify peut être autorisé à diffuser directement sur HomePod et défini comme application musicale par défaut dans iOS 14

Mark Gurman de Bloomberg a annoncé aujourd’hui qu’Apple s’efforce de permettre aux services de musique tiers comme Spotify et Pandora d’être diffusés directement sur le HomePod avec Siri dans une future mise à jour logicielle, comme cela sera possible avec Apple Music. Spotify ne peut actuellement être diffusé sur le HomePod que via AirPlay.

Le rapport ajoute qu’Apple envisage également d’autoriser la définition de services de musique tiers par défaut dans iOS 14, ce qui permettrait aux utilisateurs de demander à Siri de diffuser de la musique à partir de Spotify sans spécifier “avec Spotify” à la fin de la commande. Siri utilise actuellement par défaut Apple Music pour ces demandes.

Au début de 2019, Spotify a annoncé qu’il avait déposé une plainte antitrust contre Apple auprès de la Commission européenne pour pratiques déloyales d’“App Store ”. À l’époque, Spotify a contesté le manque de prise en charge de Spotify par Siri sur les appareils iOS – qui ont depuis changé dans une certaine mesure – et le HomePod.

Un extrait de son site Web “Time to Play Fair” – le libellé a depuis été modifié:

Apple ignore le choix de service de musique préféré des utilisateurs et les invite à utiliser Apple Music exclusivement. Alors, pouvez-vous demander à Siri de lire votre playlist préférée sur Spotify? Non, même si vous souhaitez activement que Spotify soit votre service de streaming par défaut. Ou pouvez-vous écouter Spotify via votre Apple HomePod? Désolé, pas de chance avec ça non plus. Et d’ailleurs, Spotify est disponible sur à peu près tous les autres haut-parleurs.Apple a fait face à un examen de plus en plus récent sur la façon dont il gère son “ App Store ”, au-delà de la plainte de Spotify. Permettre aux applications tierces d’être définies par défaut aiderait certainement à atténuer certaines de ces préoccupations.

Plus de couverture: Bloomberg: Apple peut permettre aux utilisateurs iOS de définir des applications de navigateur Web et de messagerie tierces par défaut sur les applications stock

.