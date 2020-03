Spotify pourrait tester la liste de lecture de musique et de podcasts organisée par Daily Sports

Spotify peut tester ou déployer une nouvelle liste de lecture quotidienne qui contiendra des pistes de vos artistes et genres préférés en plus de podcasts sportifs. Si Daily Sports se propage à davantage d’utilisateurs, il rejoindra la liste croissante du service de streaming de listes de lecture quotidiennes de musique et de podcasts organisées pour ses utilisateurs.

Notre Ryne Hager a reçu cette playlist pour la première fois aujourd’hui. Il commence par une annonce du jour de la semaine, puis passe directement à un épisode d’ESPN Daily, un aperçu de 20 minutes sur un seul sujet dans le sport. Après quelques chansons qui correspondent à son goût – sur lesquelles il accueille chaleureusement votre jugement – vient le Bill Simmons Podcast, un talk-show de 2 heures. Skip and Shannon: Undisputed, animé par le débat, est le troisième et dernier spectacle de la playlist. Sandwicher ces émissions est plus de chansons.

Il n’est pas clair si la structure et le contenu de Daily Sports seront similaires au jour le jour.

La liste de lecture apparaît alors que Spotify, avec l’aide de son acquisition de Gimlet Media l’année dernière, travaillerait pour lancer une programmation sportive originale, un genre lucratif pour les podcasts et la radio. Bloomberg a rapporté en janvier que l’un de ces spectacles pourrait être un spectacle de 10 minutes et d’autres productions quotidiennes.

Les offres de playlist mixtes actuelles de Spotify incluent vos podcasts quotidiens et votre lecteur quotidien.