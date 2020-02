Spotify teste les recommandations de listes de lecture compactes sur son écran d’accueil

Beaucoup d’entre nous aimeraient vraiment que Spotify révise toute son interface et la rende plus fluide tout en accélérant l’accès à diverses zones de l’application. Malheureusement, cela ne semble pas se produire bientôt. Au lieu de cela, Spotify se contente de changer de petits morceaux de l’application, un par un. Dans le test le plus récent, l’écran d’accueil obtient une nouvelle section en haut avec des recommandations spécifiques à l’heure.

La nouvelle section commence par un message d’accueil – Bonjour, après-midi, soir – et comprend une grille compacte de six listes de lecture recommandées qui devraient être parfaites pour cette heure de la journée pour vous. Selon ce que vous écoutez habituellement, vous pouvez voir vos mixages quotidiens et vos chansons préférées, entre autres listes de lecture.

La gauche: Écran d’accueil existant. Milieu et Droite: Nouvelle rubrique “Bonjour / après-midi / soir”.

Outre les recommandations utiles, la deuxième raison pour laquelle j’aime cette interface est la densité d’information plus élevée. Spotify peut généralement afficher environ sept à neuf listes de lecture sur l’écran d’accueil. Avec la nouvelle section, cela peut potentiellement aller jusqu’à douze – du moins si vous n’obtenez pas de doublons comme le montrent les captures d’écran ci-dessus.

La nouvelle interface est un changement côté serveur et semble limitée pour l’instant. Je suis sur le dernier alpha 8.5.47 et je ne le vois pas, mais l’un de nos pronostiqueurs l’a sur v8.5.45.

Merci: Kieron, Samarth, juin