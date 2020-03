Spotify teste un assistant vocal intégré “ Hey Spotify ”

Avec Google Assistant préinstallé sur n’importe quel téléphone Android (et Siri sur iPhones), vous devriez penser que vous avez déjà tous les outils à votre disposition lorsque vous voulez crier sur votre téléphone pour contrôler votre lecture audio. Cependant, Spotify semble penser qu’il a besoin de sa propre solution. La rétro-ingénierie de l’application Jane Manchun Wong a réussi à activer un panneau de paramètres cachés dans l’application musicale qui vous permettra d’activer une fonction “Hey Spotify” que vous pouvez utiliser lorsque l’application est ouverte et sur votre écran.

Avec cette limitation à l’esprit, on peut se demander dans quelle mesure l’assistant vocal de Spotify finira par être utile. On ne sait pas non plus exactement ce qu’il fera – Wong n’a pas spécifié quelles commandes vocales seront disponibles. Vous pourrez probablement contrôler la lecture, ce qui est également possible avec les commandes de l’Assistant Google. Je suppose que la solution de commande vocale de Spotify peut vous permettre d’ajouter des chansons à des listes de lecture pour se différencier de Google, mais même dans ce cas, vous pourrez probablement le faire plus rapidement à l’écran lorsque vous serez dans l’application.

Spotify travaille sur l’activation vocale «Hey Spotify» pic.twitter.com/PqZI01WZre

– Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 mars 2020

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler de “Hey Spotify”. Le service de streaming teste un appareil qu’il appelle “Car Thing” (vraiment) qu’un petit groupe d’abonnés peut utiliser pour contrôler leur musique dans la voiture – via un assistant vocal personnalisé accessible en disant “Hey Spotify”. La société dit qu’elle n’a pas l’intention de sortir la chose en tant que produit commercial, mais il semble que “Hey Spotify” soit en train de passer à l’application principale du service de streaming. En gardant à l’esprit l’interface de conduite dédiée de Spotify, un assistant vocal accessible uniquement lorsque votre écran est allumé a soudain beaucoup plus de sens.

Jusqu’à présent, la fonctionnalité n’est pas disponible publiquement, et elle est toujours en cours de développement actif. Si cela vous intéresse, assurez-vous de garder votre application Spotify à jour et vous aurez peut-être la chance de la recevoir en tant que l’un des premiers utilisateurs dans le cadre d’un test a / b ou d’une nouvelle version à l’avenir.