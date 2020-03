Spotify vous permet de modifier votre profil depuis l’application mobile

Spotify est l’un des services de streaming de musique les plus populaires, et pour cause. Il possède les meilleurs algorithmes pour deviner quelle nouvelle musique vous aimerez de son vaste catalogue. Une autre grande fonctionnalité que Spotify a à offrir est son intégration sociale. Si vous le souhaitez, vos amis pourront voir ce que vous écoutez afin qu’ils puissent le vérifier. Jusqu’à présent, vous ne pouviez modifier que votre photo de profil et votre nom d’utilisateur sur le site Web, mais à partir de cette semaine, vous pouvez également modifier votre profil à partir de l’application mobile.

Si vous souhaitez modifier votre profil, ouvrez le menu des paramètres et appuyez sur Afficher le profil, puis sur Modifier le profil. De là, vous pouvez effectuer les modifications souhaitées. Il est toujours bon de voir une application gagner les mêmes fonctionnalités que le site Web; après tout, personne ne veut se connecter via un navigateur simplement pour changer un nom d’utilisateur.

L’éditeur de profil a commencé à être déployé sur Android et iOS, alors attendez-vous à le voir bientôt sur votre téléphone.