Sprint a le Galaxy S20 Ultra 5G pour moins de 17 $ / mois, valide maintenant jusqu’au 9 avril (sponsorisé)

Un smartphone premium exige un réseau tout aussi performant. Le nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra 5G et le service True Mobile 5G de Sprint ont été conçus pour se compléter mutuellement, tissant les meilleures vitesses de matériel et de connexion dans un ensemble indéniablement puissant. Pour un temps limité, vous pouvez acheter un tout nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sur Sprint pour seulement 16,67 $ / mois.

Le nouveau Galaxy S20 Ultra 5G est conçu de l’intérieur pour repousser les limites de la technologie moderne. Il comprend un système de caméra 108MP révolutionnaire avec un zoom spatial 100x, des capacités d’enregistrement vidéo 8K, un écran bord à bord de 6,9 ​​pouces à couper le souffle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un accès au réseau True Mobile 5G de Sprint.

Pourquoi choisir Sprint True Mobile 5G?

Bien que la 5G en soit encore à ses balbutiements, ce réseau de nouvelle génération est l’avenir de la connectivité mobile. Le service 5G de Sprint offre une fiabilité incroyable, des vitesses de téléchargement extrêmement rapides et des capacités de streaming de contenu débridées qui ne sont tout simplement pas possibles sur 4G LTE. Sprint True Mobile 5G est actuellement disponible à Atlanta, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Kansas City, Los Angeles, New York, Phoenix et Washington, DC, avec d’autres villes à venir.

Posséder un Galaxy Forever avec Sprint

Non seulement le nouveau Galaxy S20 Ultra 5G est conçu pour prendre son envol sur le service 5G en croissance de Sprint, mais le plan de mise à niveau exclusif de Galaxy Forever du transporteur permet aux fans d’échanger leur téléphone contre un tout nouvel appareil Galaxy après avoir effectué 12 mois de paiements. Cela signifie que vous pouvez avoir le plus récent téléphone Galaxy dans votre poche chaque année, sans poser de questions.

Offre spéciale Sprint sur Galaxy S20 Ultra 5G

À l’heure actuelle, vous pouvez activer un nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sur Sprint pour seulement 16,67 $ / mois sans aucune mise de fonds. Toutes les commandes incluent la livraison standard gratuite et vous pouvez même réserver votre téléphone pour le ramassage au magasin Sprint le plus proche. Grâce à cette offre, vous pouvez également recevoir 50% de réduction sur la montre intelligente Galaxy Watch Active2.

Cette offre spéciale n’est valable que jusqu’au 9 avril 2020. Après cela, le Galaxy S20 Ultra 5G reviendra à 58,34 $ / mois, donc si vous êtes à la recherche du dernier appareil de Samsung sur le réseau 5G rapide de Sprint, vous devez passer votre commande bientôt.

