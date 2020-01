Sprint réparera l’écran cassé de votre téléphone Samsung pour seulement 49 $

Sprint

Sprint réparera l’écran cassé de votre smartphone Samsung Galaxy pour seulement 49 $, même si vous êtes sur un autre opérateur. De plus, l’opérateur de télécommunications acceptera également des appareils éligibles et vous donnera 150 $ pour l’achat d’un nouveau téléphone ou de certains accessoires.

Six téléphones Samsung Galaxy sont éligibles à l’offre de réparation d’écran de Sprint.

Téléphones Samsung éligibles

Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy Note 8

Le service de réparation d’écran à prix réduit est disponible uniquement jusqu’au 9 février 2020. Vous devrez apporter votre téléphone Samsung à l’un des centres de réparation de Sprint pour le réparer. Cependant, le transporteur note que tous les écrans ne sont pas réparables. Il se réserve le droit de refuser tout téléphone pour réparation.

Est-ce une bonne offre?

L’offre de Sprint est en fait assez lucrative. Les prix officiels de remplacement d’écran de Samsung sont bien plus que ce que Sprint charge.

Par exemple, le prix officiel pour remplacer l’écran cassé du Galaxy S9 est de 219 $. En comparaison, l’offre de 49 $ de Sprint vous permet d’économiser 77% sur les frais de réparation d’écran.

De même, l’écran du Galaxy Note 8 coûte 239 $ à réparer et le remplacement officiel de l’écran du Galaxy S8 et S8 Plus coûte 219 $ et 229 $, respectivement.

Donc, si vous avez l’une des offres Sprint de ces téléphones, celle-ci pourrait être la meilleure que vous puissiez obtenir.

Offre de rachat de 150 $

L’offre de rachat de 150 $ de Sprint est disponible pour les téléphones avec des configurations égales ou supérieures à celles de l’iPhone 6s et du Galaxy S5.

Sprint vous prendra ces téléphones et vous donnera un crédit de 150 $, appliqué sur deux factures et valable pour l’achat ou la location d’un nouvel appareil ou d’accessoires.

Le seul critère est que les téléphones doivent être en bon état de fonctionnement.