Spyder est un jeu sur une araignée qui est un espion. Et c’est maintenant sur Apple Arcade.

La plupart des semaines, nous voyons arriver une nouvelle Apple Arcade et cette semaine, c’est au tour de Spyder, un jeu d’aventure de Sumo Digital voit une araignée robotique devenir un espion. Voilà d’où vient le nom!

Spyder se déroule dans un monde rétro où une agence d’espionnage a créé un nouvel agent. L’agent 8 est une “araignée robotique miniature sophistiquée” et regorge d’astuces. Et vous pouvez aussi le contrôler.

Voyez le monde sous un nouvel angle.

Utilisez des gadgets de robot incroyables.

Explorez des environnements uniques et ouverts.

Découvrez des informations secrètes.

Résolvez des énigmes plus grandes que nature.

Et vous n’avez qu’un seul objectif tout au long du jeu. Cela semble simple, non?

Votre seul petit objectif? Sauver le monde!

Oh.

Vous pouvez télécharger Spyder depuis l’App Store maintenant, mais vous devrez être abonné à Apple Arcade pour ce faire. Vous êtes abonné à Apple Arcade, n’est-ce pas?

Jouez!

Apple Arcade

Jeux illimités, un prix

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y a quelque chose ici pour tout le monde, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer!