SSD externe crypté: SecureDrive BT avec déverrouillage Face ID

Si vous recherchez un lecteur externe sécurisé qui répond aux normes de sécurité militaires et gouvernementales américaines, il existe un certain nombre d’options SSD externes cryptées. Il y a quelques années, j’ai passé en revue une approche, l’iStorage diskAshur 2, qui dispose d’un clavier NIP intégré pour entrer un code de sept à 15 chiffres pour déverrouiller le lecteur.

Le SecureDrive BT est une idée similaire, mais au lieu d’un clavier NIP, vous le déverrouillez via Bluetooth. Plus précisément, lorsque vous branchez le lecteur sur votre Mac, vous pouvez utiliser Face ID sur votre iPhone pour le déverrouiller…

NordVPN

Le disque est disponible en versions métal tournante et SSD, dans des capacités allant de 250 Go à 8 To. Le prix des SSD varie de 262 $ (250 Go) à 3 309 $ (8 To). J’ai testé le modèle SSD 1 To à 458,80 $.

Le lecteur peut être utilisé avec Mac, Windows et Linux, et l’application compagnon est disponible sur iOS et Android.

Regarde et ressent

Le lecteur ressemble beaucoup à tout autre lecteur externe. Il a un corps en aluminium anodisé bleu avec des embouts en plastique noir. À l’avant se trouve un nom Bluetooth Secure Drive, et à l’arrière un mélange quelque peu disgracieux de codes à barres, de site Web et de divers logos de conformité aux normes.

Une chose à surveiller: SecureDrive me dit qu’il est disponible avec les câbles USB-A et USB-C. Le disque que j’ai reçu avait un câble USB-A, donc j’avais besoin d’un adaptateur pour le connecter à mon MacBook Pro.

Sécurité

SecureDrive BT utilise le même chiffrement matériel XTS AES256 bits que le lecteur iStorage. Souvent appelé chiffrement de niveau militaire, il est certifié par l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) en tant que norme P1619 et est en effet approuvé pour une utilisation militaire américaine.

Le SSD externe crypté est également certifié FIPS 140-3. Il s’agit de la certification Federal Information Processing Standards, qui permet de l’utiliser pour le stockage de documents Top Secret du gouvernement américain.

À l’intérieur, les puces sont enfermées dans de la résine époxy, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’extraire les puces SSD du reste du matériel.

L’application vous permet de définir un mot de passe dans la plage de 7 à 15 caractères, et vous pouvez ensuite choisir d’activer le Face ID, le déverrouillage de l’Apple Watch ou les deux. Le lecteur offre des capacités d’effacement à distance et peut être réglé pour effacer automatiquement si 10 mots de passe incorrects sont entrés.

Soit dit en passant, FileVault d’Apple propose également la même norme XTS AES256 bits, mais par défaut la version 128 bits plus faible pour des raisons de performances. L’Utilitaire de disque vous donne cependant la possibilité de formater avec un AES 256 bits complet.

Performance

En exécutant Blackmagic, j’ai vu des vitesses d’écriture d’environ 310 Mo / s et des vitesses de lecture d’environ 325 Mo / s.

Ce sont, bien sûr, des nombres faibles par rapport aux SSD externes très rapides disponibles actuellement, et il y a deux raisons à cela. Tout d’abord, l’interface est USB 3.1. Deuxièmement, le cryptage XTS AES256 bits ralentit considérablement les choses, ce qui explique pourquoi Apple utilise par défaut 128 bits avec FileVault.

L’essentiel ici est que vous ne voudrez probablement pas l’utiliser comme lecteur de travail pour des applications exigeantes telles que le montage vidéo, bien qu’il supporte la vidéo HD.

Cela ne veut pas dire que c’est un disque lent sous forme de SSD, mais c’est toujours environ la moitié ou les deux tiers de la vitesse d’un disque non chiffré équivalent.

Surtout, cependant, c’est un lecteur que vous allez utiliser pour stocker des documents commercialement sensibles, comme les conceptions de produits, les applications en cours, les supports marketing pour les produits non annoncés, les bases de données clients, etc.

Utilisé

Une fois le SecureDrive BT déverrouillé, il fonctionne comme n’importe quel autre lecteur. Donc, la section “en cours d’utilisation” de l’examen concerne vraiment l’expérience de déverrouillage – et ici il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La mauvaise nouvelle, c’est que c’est un peu moins pratique qu’un lecteur avec un clavier. Pour le déverrouiller, vous devez ouvrir l’application compagnon et appuyer sur le nom du lecteur. À ce stade, Face ID le déverrouillera. Mais si vous gardez l’application sur votre écran d’accueil, le déverrouillage est à peu près aussi rapide que l’utilisation d’un clavier.

La bonne nouvelle est que vous échangez un léger inconvénient pour plus de sécurité. Un clavier vous limite à un code d’accès numérique; avec ce lecteur, vous pouvez avoir un mot de passe alphanumérique, y compris tous les caractères spéciaux.

De plus, il n’est pas évident qu’il s’agit d’un lecteur sécurisé. Si quelqu’un voit un lecteur avec un clavier utilisé en public, il attire l’attention sur lui-même. Cependant, celui-ci ne ressemble à aucun autre lecteur externe, et l’utilisation de votre téléphone ne sera pas associée au déverrouillage du lecteur. C’est donc l’option la plus discrète et la plus sécurisée. SecureDrive crée également une version clavier, si vous préférez.

Prise de .

Comme je l’ai dit à propos du diskAshur 2, le fait que SecureDrive BT vous convienne ou non dépend vraiment de la nécessité ou non de la sécurité:

La vraie question est de savoir si vous avez besoin de ce niveau de sécurité. Pour le consommateur moyen, c’est exagéré, mais je pouvais certainement voir certains utilisateurs professionnels l’apprécier. Transporter des disques externes avec des matériaux commercialement sensibles est toujours un peu angoissant. Il y a eu toutes sortes de rapports de trajets laissés dans des endroits embarrassants comme les bars et les trains.

Pour une startup, la tranquillité d’esprit pourrait bien valoir la prime relativement faible que vous payez pour une sécurité renforcée. Pour les pigistes professionnels, cela pourrait même être transformé en argument de vente pour les clients. Donc, si vous avez besoin d’un SSD externe et pouvez utiliser l’assurance que celui-ci apporte, cela pourrait être très bon.

Si vous avez besoin de la sécurité ou si vous pouvez l’utiliser comme outil de vente, le lecteur se justifie. Si vous ne le faites pas, vous pouvez obtenir des performances plus rapides à un prix nettement inférieur sous forme non chiffrée. Par exemple, le SSD Western Digital My Passport 1 To équivalent est environ 50% plus rapide et a un prix catalogue de 340 $ contre un peu plus de 500 $ pour le SecureDrive BT (et le disque WD est disponible pour beaucoup moins sur Amazon). Donc, si vous en avez besoin, cela en vaudra le prix; sinon, ce ne sera pas le cas.

Le SSD externe crypté Secure Drive BT est disponible auprès d’Amazon dans les variantes de métal rotatif et SSD, dans des capacités allant de 250 Go à 8 To. J’ai testé le modèle SSD 1 To à 458,80 $. La version équivalente en métal rotatif coûte 238 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: